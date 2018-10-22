Родом з 90-х: в Україну повернулася спритна схема шахрайства

В Україні відродився старий вид шахрайства родом із 90-х, який полягає у вимозі боргів за підробленими розписками.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Зокрема, люди підробляють документи і підписи, після чого йдуть до суду. За даними журналістів, за останні два роки таких прецедентів уже більше сотні (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Колишні працівники підприємств отримували незаконним шляхом підписи директорів або інших засновників і потім підробляли текст, начебто зазначена людина позичила у нього кошти. І потім ішла до суду з метою витребувати ці кошти", - пояснив адвокат Олександр Гладій.

Підприємець із Дніпропетровської області Олег Мороз потрапив у подібну ситуацію. За його словами, колишні партнери на комп'ютері роздрукували розписку з підробленим розписом, без свідків, а потім подали до суду з вимогою суми, яка була прописана в документі ручкою. Другий екс-партнер просто підробив папір із підписом і надрукував угоду, за якою позичив велику суму коштів.

"Маючи на руках усі документи, знаючи всю інформацію – відбуваються такі речі. Раніше відбирали заводи, тепер перейшли на приватних осіб – видні будівлі, хороші квартири. Сподіваються на якісь відкупні або повністю забрати майно", - розповів підприємець.

Один із судів задовольнив позов від жителя Праги. Переконати суддю було легко, тому що термін його повноважень добігає кінця. Відзначається, що фірма, яка провела експертизу розписки і визнала, що почерк належить Морозу, є приватною. Однак подібні процедури повинен проводити державний інститут.

У фірмі розповіли, що використовували атестованого експерта Київського інституту судових експертиз, хоча це заборонено. Майно, яке суддя заарештував для забезпечення позову, оцінено без вивіски, яка міститься в списку Фонду держмайна як та, що має ознаки шахрайської.

Згідно із законом, оцінювати майно необхідно з дозволу господаря, але Мороз не знав, що його готель, спортзал і кілька квартир у Кам'янському оцінювала людина в Києві, яка не виходила зі свого кабінету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про мережу "обнальщиків", які працюють у "темній частині" інтернету.