Родичка Сталлоне: з'ясувалися несподівані факти про загиблу в ДТП в Одесі мажорку

Загибла в аварії в центрі Одеси в ніч на неділю, 24 березня, Вікторія Кравченко була родичкою голлівудської зірки Сильвестра Сталлоне.

Так, 33-річна жертва — дочка відомого одеського бізнесмена Валерія Кравченка, власника клініки пластичної хірургії "Доктор Моцарт", а раніше — і готелю "Моцарт".

Як пишуть "Факти", чоловік є єдиним одеським родичем Жаклін Сталлоне, матері Сильвестра.

"Я — племінник Жаклін Сталлоне по одному з родинних відгалужень, яке вона зуміла відстежити. Відтоді, як знайшли одне одного, ми підтримуємо стосунки", — говорив раніше Валерій Кравченко.

Також відомо, що у загиблої Вікторії Кравченко залишилося двоє дітей.

Вікторія Кравченко Соцмережі

Вікторія Кравченко Соцмережі

Вікторія з батьком Валерієм Кравченком livestory.com.ua

Фото з місця смертельної аварії

Як писав OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва ввечері 22 березня водій елітного спорткара влаштував стрілянину. Це сталося під час суперечки через влаштовану ДТП.

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