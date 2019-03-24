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Родичка Сталлоне: з'ясувалися несподівані факти про загиблу в ДТП в Одесі мажорку

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Загибла в аварії в центрі Одеси в ніч на неділю, 24 березня, Вікторія Кравченко була родичкою голлівудської зірки Сильвестра Сталлоне.

Так, 33-річна жертва — дочка відомого одеського бізнесмена Валерія Кравченка, власника клініки пластичної хірургії "Доктор Моцарт", а раніше — і готелю "Моцарт".

Як пишуть "Факти", чоловік є єдиним одеським родичем Жаклін Сталлоне, матері Сильвестра.

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"Я — племінник Жаклін Сталлоне по одному з родинних відгалужень, яке вона зуміла відстежити. Відтоді, як знайшли одне одного, ми підтримуємо стосунки", — говорив раніше Валерій Кравченко.

Також відомо, що у загиблої Вікторії Кравченко залишилося двоє дітей.

Вікторія Кравченко

Вікторія Кравченко

Соцмережі

Вікторія Кравченко

Вікторія Кравченко

Соцмережі

Вікторія з батьком Валерієм Кравченком

Вікторія з батьком Валерієм Кравченком

livestory.com.ua

Фото з місця смертельної аварії

Фото з місця смертельної аварії

Як писав OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва ввечері 22 березня водій елітного спорткара влаштував стрілянину. Це сталося під час суперечки через влаштовану ДТП.

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Тема
ДТП
Особа
Сильвестр Сталлоне
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
ДТП в Одесіфотографии
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