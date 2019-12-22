Шукають жертв у мережі: в Україні розкрили нову схему шахраїв-"роботодавців"

В Україні з'явився ще один вид шахрайства із фейковими роботодавцями, які шукають своїх "жертв" через інтернет.

Так, у Харкові на одному із сайтів з оголошеннями про працевлаштування жителів міста намагалися "розвести" з роботою особистого водія. Про це повідомляється на місцевому Telegram-каналі.

Харків'янин розповів, що зателефонував особі, яка представилася Віктором, побачивши його вакансію, і той спочатку здавався "нормальним у спілкуванні".

Шахраї Колаж

"Він запитав, курю я чи п'ю, вік, паспортні дані. Сказав що він депутат і працює на Конституції, 7. Приїжджаю на зустріч, дзвоню, а він мені каже: не міг би я зайти в магазин продуктовий і купити пляшку коньяку, десерту і пачку сигарет, у них там банкет. Я це все купив і по дорозі дзвоню, кажу: виходьте", – розповів ошуканий чоловік.

Telegram-канал "Харьков 1654"

Після цього "роботодавець" попросив його поповнити рахунок на телефоні, але чоловік відмовився.

У результаті "депутат" пообіцяв передзвонити харків'янину, але цього так і не зробив, а на дзвінки не відповідав.

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