Різали ножем: у Харкові поліцейський врятував заручницю

У вівторок, 24 грудня, в Харкові поліцейський під час звільнення заручниці отримав ножові поранення.

Правоохоронця у важкому стані доставили до лікарні, повідомляє пресслужба Харківського ГУ НПУ.

Встановлено, що в Харкові на жінку напав невідомий. Він приставив до її горла ніж, і заявив, що взяв її в заручниці. Перехожі побачили інцидент та викликали на місце НП поліцію.

В процесі переговорів із правоохоронцями, нападник вимагав зустрічі зі своїм знайомим, якого обміняє на полонянку. Начальник карного розшуку районного відділу поліції запропонував себе як обмін на заручницю. Зловмисник погодився та відпустив її.

Після поліцейський почав спілкуватися з чоловіком, намагаючись втертися до нього в довіру. Коп запропонував закурити, щоб відвернути увагу правопорушника. Коли останній відволікся на запалювання сигарети, співробітник карного розшуку кинувся на чоловіка, але той встиг вдарити його ножем.

Під час нападу поліцейський був поранений, його доставили в лікарню для термінової операції. Зловмисника затримали, всі обставини події встановлюються.

У Харкові напали на поліцейського НПУ

У Харкові напали на поліцейського НПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові авто збило лікаря швидкої допомоги, який надавав першу медичну допомогу постраждалим у ДТП.

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