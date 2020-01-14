Рідкісний екземпляр: у МВС показали зброю, з якої вбили Окуєву

У МВС показали зброю, з якої застрелили Аміну Окуєву у 2017 році.
Знімок у Facebook опублікував голова Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.
"Експерти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС встановили: кинута стрільцем у 600 метрах від місця злочину зброя, з якої 30 жовтня 2017 року застрелили Аміну Окуєву і поранили її чоловіка Адама Осмаєва, – чеський армійський автомат калібру 7,62*39 мм виробництва Česká Zbrojovka", – йдеться у повідомленні.
Шевченко пояснив, що зброя схожа на російський автомат Калашникова, але відрізняється від нього. Крім того, цей автомат рідкісний для України і для пострадянського простору загалом. Такий автомат Sa vz. 58 виготовлявся Чехословаччиною з 1958-го по 1984 рік. У 2000-х роках його повністю зняли з озброєння, а зараз їх багато в Чехії, Словаччині, на Кубі, в країнах Африки.
Автомат
Facebook Артем Шевченко
Він зазначив, що зброю передали стрільцю спеціально для вбивства, і для нього використовували бронебійні патрони для смертельнішого ураження.
"ДНК-профіль з неї (зброї – Ред.) було виділено відразу. Але з оперативних міркувань слідства поліції Київської області цей факт слід було тримати в таємниці. Тепер слідчим і оперативникам Нацполіції після двох з половиною років роботи вдалося досягти результату", – наголосив Шевченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 січня затримали групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої ву 2017 році.
Затриманий організатор вбивства Аміни Окуєвої входив до складу злочинного угруповання з семи осіб.
За даними журналістів, одним із затриманих кілерів є фігурант справ про два інші вбивства – Ігор Редькін.
Затриманий підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої може бути причетний до скоєння інших злочинів.
Чоловік Окуєвої, який був разом із нею в автомобілі того дня, коли на них здійснювали замах, відреагував на затримання підозрюваного в убивстві дружини.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Вбивство Аміни Окуєвої" на сайті "OBOZREVATEL".