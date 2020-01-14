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14 січня • оновлено в 16:38
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/ Розслідування

Рідкісний екземпляр: у МВС показали зброю, з якої вбили Окуєву

5.2т
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У МВС показали зброю, з якої застрелили Аміну Окуєву у 2017 році.

Знімок у Facebook опублікував голова Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

"Експерти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС встановили: кинута стрільцем у 600 метрах від місця злочину зброя, з якої 30 жовтня 2017 року застрелили Аміну Окуєву і поранили її чоловіка Адама Осмаєва, – чеський армійський автомат калібру 7,62*39 мм виробництва Česká Zbrojovka", – йдеться у повідомленні.

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Шевченко пояснив, що зброя схожа на російський автомат Калашникова, але відрізняється від нього. Крім того, цей автомат рідкісний для України і для пострадянського простору загалом. Такий автомат Sa vz. 58 виготовлявся Чехословаччиною з 1958-го по 1984 рік. У 2000-х роках його повністю зняли з озброєння, а зараз їх багато в Чехії, Словаччині, на Кубі, в країнах Африки.

Автомат

Автомат

Facebook Артем Шевченко

Він зазначив, що зброю передали стрільцю спеціально для вбивства, і для нього використовували бронебійні патрони для смертельнішого ураження.

"ДНК-профіль з неї (зброї – Ред.) було виділено відразу. Але з оперативних міркувань слідства поліції Київської області цей факт слід було тримати в таємниці. Тепер слідчим і оперативникам Нацполіції після двох з половиною років роботи вдалося досягти результату", – наголосив Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 12 січня затримали групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої ву 2017 році.

  • Затриманий організатор вбивства Аміни Окуєвої входив до складу злочинного угруповання з семи осіб.

  • За даними журналістів, одним із затриманих кілерів є фігурант справ про два інші вбивства – Ігор Редькін.

  • Затриманий підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої може бути причетний до скоєння інших злочинів.

  • Чоловік Окуєвої, який був разом із нею в автомобілі того дня, коли на них здійснювали замах, відреагував на затримання підозрюваного в убивстві дружини.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Вбивство Аміни Окуєвої Замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву
Особи
Артем Шевченко Аміна Окуєва
Місце
Україна
Теги
вбивство зброя Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України
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ttt ta
ttt ta
Они 2 года не могли понять, что это за автомат ???
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Только у Путина такой был.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Горелов Сергей, именной
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Вы бы лучше показали оружие, из которого убили вашу, якобы, сотню ... Боитесь картавого Парубия?
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