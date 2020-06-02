Резніков запропонував говорити про Донбас без Росії: у Лаврова обурилися

МЗС Росії обурилося через ідею віцепрем'єр-міністра України Олексія Резнікова про проведення переговорів щодо Донбасу в "будапештському форматі" без участі країни-агресорки.

Як пише РИА Новости, в головному зовнішньополітичному відомстві РФ назвали такий сценарій безперспективним і звинуватили Україну в "імітації активності".

"Будь-яка країна має право зустрічатися з тими, з ким вона хоче. Україна – не виняток. Але ніякого відношення до Росії та врегулювання конфлікту на південному сході це не має. Відповідно, і перспектив теж. Чергова спроба імітувати активність замість того, щоб всерйоз зайнятися виконанням Мінських угод в діалозі з Донбасом", – відповіли на слова Рєзнікова в російському МЗС.

МЗС Росії

Нагадаємо, український віцепрем'єр опублікував на сайті Atlantic Council статтю, в якій запропонував Великобританії та США організувати переговори про майбутнє ОРДЛО в "будапештському форматі", однак без участі Російської Федерації. Адже країна-агресорка свідомо порушила умови Будапештського меморандуму, який передбачав гарантії недоторканності кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Резніков заявив, що Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким Україна відмовилася від ядерної зброї, потрібно обговорити з країнами-підписантками з метою створення нового майданчика для підтримки і відновлення територіальної цілісності держави. За словами віцепрем'єра, зараз наша країна власною кров'ю сплачує спокій всієї Європи.

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