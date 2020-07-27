Резніков – про перемир'я на Донбасі: Росія боїться брати на себе відповідальність

Росія не хоче брати на себе відповідальність за дотримання режиму стійкого припинення вогню на Донбасі, але при цьому розуміє, що несе за це відповідальність і піддається санкціям за невиконання Мінських угод.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков агентству "Інтерфакс-Україна".

"Вони, насправді, бояться брати на себе відповідальність в будь-якому випадку, тому що вони прекрасно знають, що саме цю відповідальність несуть. І, в тому числі, санкції стосуються їх не тільки через окупацію Криму або MH17, а й невиконання Російською Федерацією Мінських угод, оскільки вони є стороною Мінських угод", – сказав Рєзніков.

Він зазначив, що українські розвідники встановили присутність на Донбасі частин першого і другого армійських корпусів Збройних сил РФ.

Резніков підкреслив, що в ОРДЛО командують російські офіцери і вони забезпечують виконання наказу про припинення вогню.

Як писав OBOZREVATEL, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков напередодні заявив, що Росія не може гарантувати припинення вогню на Донбасі. За його словами, РФ нібито не є учасником подій на сході України, які він в черговий раз охрестив "конфліктом".

Перемир'я на Донбасі, яке почалося з 27 липня, було порушено двічі ще вночі, через приблизно півгодини після його вступу в силу.