Рекордний хабар у $6 млн: з'явилися подробиці гучного затримання

Перший заступник глави київської податкової Микола Ілляшенко намагався дати хабар керівництву НАБУ і САП за закриття кримінального провадження щодо найбільшої газодобувної приватної компанії України Burisma, якою володів колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. За його даними, серед затриманих сам Ілляшенко та директор з правових питань Burisma Андрій Кіча.

Журналіст уточнив, що гроші чиновник податкової передавав Євгену Шевченку, який вже співпрацював з НАБУ щодо гучних кримінальних справ.

У машині Ільяшенка виявили мільйон доларів, який, як зазначає Бутусов, був переданий йому за посередництво.

Микола Злочевський LIGA.net

"(Гроші давали) за те, що спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький закриє справу скандально відомої компанії Burisma, якою володів олігарх Микола Злочевський, а в наглядовій раді якої працював син Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США, а найближчим часом ймовірного кандидата в президенти США від Демократичної партії", – написав журналіст.

За його даними, гроші мали передати тільки після того, як буде рішення про закриття справи.

"Холодницький вніс зміни до ЕРДР і закрив справу Злочевського. Ілляшенко перевірив і переконався, що зобов'язання виконано і передав гроші. Тут і відбулося затримання", – розповів Бутусов.

Андрій Кіча burisma-group.com

Журналіст підкреслив, що Ільяшенко є одним з найвпливовіших в українській владі, він вирішує багато податкові та тіньові питання. Шевченка він вважав довіреною особою.

"Ільяшенко познайомив Шевченка з директором з правових питань компанії Burisma Андрієм Кічей (на злодійському жаргоні "Кіча" – означає тюрма). Виявилося, у власника Burisma Миколи Злочевського день народження 14 червня. І він дуже хоче подарунок – закрити справу проти Злочевського і Burisma в сапі. Ілляшенко був гарантом "порядності" сторін хабара, він вважав Шевченка своєю довіреною особою. Євген Шевченко зумів нічим не видати свої емоції, і йому повірили. Він вийшов на керівництво НАБУ, детективи включилися і справа пішла", – підсумував Бутусов.

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Як повідомляв OBOZREVATEL , НАБУ 12 червня затримало кількох людей, в тому числі першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ілляшенка, під час передачі хабара в розмірі 6 мільйонів доларів.

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