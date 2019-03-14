Референдум не потрібен, війна — не перешкода: експерт НАТО відкинув перепони на шляху України до Альянсу

Для вступу України в НАТО не потрібен референдум, а війна на Донбасі не створює ніяких перешкод для членства нашої країни в Північноатлантичному Альянсі.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів глава "Громадської Ліги Україна-НАТО" Сергій Джердж. Він підкреслив, що всі європейські країни, які сповідують демократію, підтримують принципи цього договору, вносять свій внесок у європейську безпеку, — мають право бути членами альянсу.

"Є Північноатлантичний (Вашингтонський) договір, і це основний документ НАТО. НАТО — це політико-військова організація, тому для політиків і військових, які там є, зрозумілі питання миру і війни. В цьому випадку Україні потрібно протягнути руку допомоги, ми багато років були учасниками різних програм НАТО, брали участь практично у всіх місіях альянсу, ми робили свій внесок у світову безпеку. Сьогодні час допомогти Україні. Тому щодо України може бути прийняте політичне рішення", — заявив він.

Україна-НАТО

Він навів приклади інших країн, які, маючи невирішені територіальні конфлікти, ставали або залишалися членами НАТО.

"Норвегія — країна-засновник НАТО. У неї був територіальний спір із Росією з приводу Північних островів. Тільки в 2015-2016 роках це питання було закрите остаточно, а до цього довгий час тривала суперечка з СРСР, потім із РФ. Потім відносини Туреччини і Греції — дві країни, які історично мають різні підходи до територіального поділу деяких островів у Середземному морі. Але і там, і там розуміють, що є питання, які стоять вище таких конфліктів. Це безпека і подальший розвиток всієї Європи, і в НАТО вирішили прийняти обидві країни майже одночасно в свій склад. Після цього конфлікти припинилися, тому що діалог вже міг реалізовуватися не тільки між двома країнами, а в рамках цілої великої організації. Це більш чесний і прозорий підхід", — нагадав він.

Джердж підкреслив, що одна з ідей створення цієї організації полягає саме в тому, щоб припинити напругу всередині європейських країн. Так, ні Південна Осетія і Абхазія, ні Придністров'я в Республіці Молдова, ні Донбас в Україні не є перешкодою для вступу в НАТО.

"Ніяких міжнародних передумов немає. Всім відомі міжнародні кордони суверенної України. Не українці почали цю війну, і не наша вина, що ця війна трапилася. Генеральний секретар НАТО зараз частіше згадує Грузію, ніж Україну в контексті майбутнього вступу в Північноатлантичний Альянс, але її територіальні питання залишилися невирішеними. НАТО може політичним рішенням прийняти і Грузію, і Україну до свого складу", — вважає експерт.

Він також сказав, що в більшості країн референдум не проводився, а відповідальність на себе фактично брало керівництво країни.

"Щодо України питання багато в чому політизоване. Але те, що Верховна Рада прийняла зміни до Конституції (7 лютого 2019 року, і з 21 лютого документ вступив у силу), говорить про те, що в цій ситуації вже референдум не потрібен, тому що більшість депутатів (333 людини) проголосували за це рішення, і це замінює референдум", — пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАТО публічно визнали загрозу нападу з боку Російської Федерації.

У вересні 2018 року Рада підтримала президентський законопроект №9037 про внесення змін до Основного Закону України про інтеграцію в Євросоюз і НАТО.

19 лютого президент України Петро Порошенко підписав закон, який закріплює в Конституції України курс держави в ЄС і НАТО.

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