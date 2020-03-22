Глава Офиса президента Андрей Ермак 11 марта приобрел новый Мерседес S350 Long за 3,2 миллиона гривен, и 20 марта внес его в декларацию.

Это, мягко говоря, шок.

Что же означает, когда второй по влиянию государственный служащий страны делает такие покупки в разгар эпидемии и экономического кризиса, в то время как президент собирает бизнес и просит скинуться на закупку элементарных медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, в то время как парламент забирает доходы местных бюджетов, потому что налоговая система парализована, и нет денег на элементарные средства защиты граждан?

Видимо, Ермак знает что-то, чего пока не знаем мы - видимо, бизнесмены уже полностью закрыли все потребности государства в масках и антисептиках, видимо, в бюджете все-таки появились деньги, и можно уже не сбрасываться на помощь медикам, на помощь военным, на помощь пенсионерам, и скоро все проблемы будут закрыты государством. Хорошо, что в декларацию внес и заплатил налоги, но в то время как люди мерзнут в очередях в маршрутки и скупают гречку, разве это может быть первой необходимостью второго по значению руководителя страны? Или это сделано, чтобы помочь развозить врачей инфекционных больниц, пока не решен вопрос с их транспортировкой и нет денег на оплату такси? Разве может быть время для покупки "Мерседесов" сейчас, когда когда ты сам призываешь перечислять деньги и жертвовать государству?!

Мне трудно представить, что бы было сейчас с каким-то европейским лидером, если бы он сделал такую покупку.

Надеюсь, глава Офиса или его шеф сами это прокомментируют. Редкий цинизм.

Самое потрясающее, что именно в этот день покупки Мерседеса, 11 марта, Андрей Ермак в Минске подписал протокол о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО! Вот это совпадение.

"Денег нет, но вы держитесь", говорят в Москве - у "элиты" своя жизнь, и пофиг на всех...

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!