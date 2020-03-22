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22 березня • оновлено в 17:43
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Разве можно покупать "Мерседесы", когда ты сам призываешь жертвовать деньги государству?!

13.4т
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Глава Офиса президента Андрей Ермак 11 марта приобрел новый Мерседес S350 Long за 3,2 миллиона гривен, и 20 марта внес его в декларацию.

Разве можно покупать "Мерседесы", когда ты сам призываешь жертвовать деньги государству?!

Это, мягко говоря, шок.

Что же означает, когда второй по влиянию государственный служащий страны делает такие покупки в разгар эпидемии и экономического кризиса, в то время как президент собирает бизнес и просит скинуться на закупку элементарных медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, в то время как парламент забирает доходы местных бюджетов, потому что налоговая система парализована, и нет денег на элементарные средства защиты граждан?

Разве можно покупать "Мерседесы", когда ты сам призываешь жертвовать деньги государству?!

Видимо, Ермак знает что-то, чего пока не знаем мы - видимо, бизнесмены уже полностью закрыли все потребности государства в масках и антисептиках, видимо, в бюджете все-таки появились деньги, и можно уже не сбрасываться на помощь медикам, на помощь военным, на помощь пенсионерам, и скоро все проблемы будут закрыты государством. Хорошо, что в декларацию внес и заплатил налоги, но в то время как люди мерзнут в очередях в маршрутки и скупают гречку, разве это может быть первой необходимостью второго по значению руководителя страны? Или это сделано, чтобы помочь развозить врачей инфекционных больниц, пока не решен вопрос с их транспортировкой и нет денег на оплату такси? Разве может быть время для покупки "Мерседесов" сейчас, когда когда ты сам призываешь перечислять деньги и жертвовать государству?!

Мне трудно представить, что бы было сейчас с каким-то европейским лидером, если бы он сделал такую покупку.

Надеюсь, глава Офиса или его шеф сами это прокомментируют. Редкий цинизм.

Самое потрясающее, что именно в этот день покупки Мерседеса, 11 марта, Андрей Ермак в Минске подписал протокол о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО! Вот это совпадение.

"Денег нет, но вы держитесь", говорят в Москве - у "элиты" своя жизнь, и пофиг на всех...

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Теми
Мирні переговори в Мінську мінські домовленості Карантин в Україні Коронавірус Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
карантин війна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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россия1 москва1
россия1 москва1
де.билы нэзалэжни , без упоминания москвы ну никак статья не пишется.
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Пандемия, люди шьют маски… 16 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся з власниками і топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп і закликав їх допомогти впоратися з ситуацією…. 17 березня…Кабинет Министров Украины покупает: - сувенирное "Скифское золото" - 140 шт за 199 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-17-001266-b#tender и - комплекты запонок в футляре - 100 шт за 43 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-16-003741-b#tender Источник: https://censor.net.ua/n3183369 https://ua.interfax.com.ua/news/general/648928.html
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Не, ну Ермаку "хуже точно не стало" - все как и обещалось... Тут Зеленский выполнил свое обещание. Подтверждено.
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