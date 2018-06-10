Разом з Європою і США: танкісти України передали потужний сигнал окупантам. Опубліковано відео

Українські танкісти взяли участь в міжнародних змаганнях Strong Europe Tank Challenge 2018, які пройшли на навчальному полігоні США в Німеччині.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України, опублікувавши відповідні фото і відео. У фінальний день програма для всіх команд була однакова. Спершу танкісти пройшли смугу перешкод, після чого була спортивна естафета - учасники на швидкість переносили різні елементи танка.

Останньою дисципліною стала швидкісна стрільба, завдання якої полягала в тому, щоб вразити 20 мішеней для гармати, маючи 30 снарядів на взвод. Приймалася до уваги як точність, так і швидкість стрільби.

Закрили змагання вже традиційною "дружньою стріляниною". На кордон виїхало по одному танку від кожної команди і провели спільний постріл. Далі вогонь відкривали вже по готовності екіпажу.

Переможцями стали танкісти Німеччини, а друге місце зайняла Швеція. Бронза дісталася Австрії. Кубок за снайперську стрілянину вручили військовослужбовцям США. Українська команда - танковий взвод 14 ОМБр Сухопутних військ - в заліковій таблиці посів восьме місце.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні ВСУ розгромили позицію терористів, показавши відео потужного удару.