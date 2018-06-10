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Разом з Європою і США: танкісти України передали потужний сигнал окупантам. Опубліковано відео

6.2тЧитати новину російською

Українські танкісти взяли участь в міжнародних змаганнях Strong Europe Tank Challenge 2018, які пройшли на навчальному полігоні США в Німеччині.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України, опублікувавши відповідні фото і відео. У фінальний день програма для всіх команд була однакова. Спершу танкісти пройшли смугу перешкод, після чого була спортивна естафета - учасники на швидкість переносили різні елементи танка.

Останньою дисципліною стала швидкісна стрільба, завдання якої полягала в тому, щоб вразити 20 мішеней для гармати, маючи 30 снарядів на взвод. Приймалася до уваги як точність, так і швидкість стрільби.

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Закрили змагання вже традиційною "дружньою стріляниною". На кордон виїхало по одному танку від кожної команди і провели спільний постріл. Далі вогонь відкривали вже по готовності екіпажу.

Переможцями стали танкісти Німеччини, а друге місце зайняла Швеція. Бронза дісталася Австрії. Кубок за снайперську стрілянину вручили військовослужбовцям США. Українська команда - танковий взвод 14 ОМБр Сухопутних військ - в заліковій таблиці посів восьме місце.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні ВСУ розгромили позицію терористів, показавши відео потужного удару.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Русский Солдат
Русский Солдат
8 место - мощный сигнал? Ну хотя да, сигнал достаточно мощный - мы мазилы.
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Ivan Rus
Ivan Rus
Восьмое место? Мощный сигнал? Уржаца не встать бу-га-га
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Овечкин Василий
Овечкин Василий
Чернышов Павел, танки карателей в котлах горят хорошою обугленный тушки майдаунов - тому подтверждение! Ваши "сигнализаторы" недавно в Горловке землю унавоживали.
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Чернышов Павел
Чернышов Павел
Ivan Rus, ты обыкновенная вата, ватные танки даже на параде глохнут не говоря уже даже о стрельбе.
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