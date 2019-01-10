''Разом переможемо!'' ЗСУ повідомили обнадійливі новини з Донбасу

На Донбасі 9 січня російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

За даними розвідки, двоє окупантів загинули. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ за минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав, повідомляє прес-центр ООС.

Так, опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку і поблизу населеного пункту Лебединський на Маріупольському напрямку.

ЗСУ на Донбасі Апостроф

У відповідь на провокації супротивника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

"Не дивлячись на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, водночас дотримуючись умови повного припинення вогню. Разом переможемо!" – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернігівській області чотирьох офіцерів ЗСУ викрили на перебуванні на службі у стані алкогольного сп'яніння, повідомляє військова прокуратура. ПУ той же час оперативне командування "Північ" заявляє, що дані особи на момент порушення були звільнені із займаних посад.