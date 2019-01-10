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''Разом переможемо!'' ЗСУ повідомили обнадійливі новини з Донбасу

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На Донбасі 9 січня російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

За даними розвідки, двоє окупантів загинули. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ за минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав, повідомляє прес-центр ООС.

Так, опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку і поблизу населеного пункту Лебединський на Маріупольському напрямку.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

Апостроф

У відповідь на провокації супротивника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

"Не дивлячись на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, водночас дотримуючись умови повного припинення вогню. Разом переможемо!" – йдеться у повідомленні.

Війна за незалежність: ЗСУ повідомили обнадійливі новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернігівській області чотирьох офіцерів ЗСУ викрили на перебуванні на службі у стані алкогольного сп'яніння, повідомляє військова прокуратура. ПУ той же час оперативне командування "Північ" заявляє, що дані особи на момент порушення були звільнені із займаних посад.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
"На Донбассе 9 января российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, два оккупанта погибли." --- Как так-то? Сами себя что-ли перестреляли? Во це пэрэмога! "Киборгам" делать ничего не надо, "российские оккупанты" сами друг друга перебьют! )))))) Укрозольдатн ундер офицьирэн зик хай, зик хай, тьфу, СУГС три раза!!! ))))))
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
очередной бред сивого обоза
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Каждый день..если верить фееричному...фантастическому Обозревателю....российских оккупантов становится на 2....3....4... меньше....Умнодаем на 365...офигеть...просто офигеть...а где их хоронят...?????подскажите место...Только не надо про Ростов на Дону...живу рядом...искал искал....Наверно ночью....без памятников))))
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