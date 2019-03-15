"Рапіра", "Підноси" та гармати: Росія до зубів озброїла терористів "Л/ДНР"

Під час весняного перемир'я Росія по залізничних коліях перекинула на Донбас терористам нові боєприпаси і паливно-мастильні матеріали.

Про це у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, зазначивши, що РФ таємно перекидає свої війська на територію України.

"Для забезпечення діяльності частин і підрозділів 1 та 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ, протягом тижня з території Росії доставили приблизно 1500 тонн ПММ (з/д. ст. Вознесенівка і Ровеньки), на з/д. ст. Іловайськ прибув ешелон у складі 21 вагону з артилерійськими боєприпасами", – йдеться в повідомленні.

Тимчук зазначив, що терористи посилилися 4-ма гарматними артилерійськими батареями 122-мм буксированих гармат-гаубиць типу Д-30/30А.

"Одразу на двох ділянках окупанти обладнають позиції для додаткових вогневих засобів – у районі на південь від Первомайська зазначається про обладнання позицій для мінометів і станкових гранатометів, у районі Саханка на Маріупольському напрямку – обладнання окопів та укриттів у другій лінії", – відмітили в інформації.

Тимчук підкреслив, що терористи через Шахтарськ у бік Донецька перекинули до 20-ти одиниць броньованих бойових машин (МТ-ЛБ, БТР-70/80). У район Дебальцеве окупанти перекинули підрозділ 100-мм протитанкової гармати типу МТ-12 "Рапіра". Ці протитанкові гармати увійшли в "протитанковий резерв" на зазначеній ділянці.

Також у районі Мар'їнки окупаційні формування підтягнули до переднього краю мінометну батарею (4 одиниці) 2Б14 "Піднос" (82-мм).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС на Донбасі терористи "ДНР" вкотре порушили перемир'я.

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