Ракетні бази США в Україні: експерт озвучив прогноз

Навіть у світлі розриву Америкою договору з Російською Федерацією про розміщення ракет середньої і меншої дальності, ймовірність появи в Україні ракетної бази США залишається вкрай малоймовірною.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він запевнив, що в такому разі РФ миттєво почала б повномасштабні військові дії як проти України, так і проти Америки.

"Якби тільки в Кремлі дізналися про подібні плани США, що таке готується, мені здається, що вони застосували б усі можливі превентивні заходи. Тобто вони почали б повномасштабну війну", - наголосив Мусієнко.

За його словами, мілітаризація Криму якраз є однією з відповідей на звуження військового кільця США і НАТО навколо Росії.

"Подивіться, як румуни заговорили про те, що нам треба бази ПРО для перехоплення, як американці і британці кажуть про те, що треба посилювати присутність їхніх флотів у Чорному морі. Реакція є", - підсумував експерт.

Раніше в ефірі ObozTV блогер і журналіст Лариса Волошина заявила, що Україна може укласти новий військовий союз для вирішення ситуації в Чорному морі.

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