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"Ракети Київ — Москва на Хрещатику!" Цимбалюк висміяв Росію за боязнь НАТО

1.4тЧитати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк затролив Російську Федерацію за патологічний страх того, що Україна вступить у НАТО і завдасть удару по країні-агресору.

Він також жорстко засудив Москву за спробу виправдати анексію Криму і окупацію Донбасу бажанням захиститися від військового союзу України із Заходом. Таку позицію він виклав у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ракети НАТО

Ракети НАТО

"Економіка сьогодні"

Цимбалюк наголосив, що якби США хотіли розмістити бази НАТО на території України, то могли б це зробити уже зараз. Адже Україна контролює 93% своєї території, а росіянам вдалося окупувати лише 7%. Вільної території нашої країни цілком достатньо для того, щоб на ній дислокувався військовий контингент Альянсу.

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"Досі, навіть через п'ять років, на Хрещатику не стоїть жодної ракети класу Київ — Москва для того, щоб якимось чином показати російському ведмедю його місце", — із сарказмом підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк яскраво поставив на місце ведучих пропагандистської програми на російському ТБ, які висміювали можливу підтримку Україною армії США в разі початку війни з Росією. Він зазначив, що шкодує про нерішучість американців, адже ракету, націлену на Москву, потрібно поставити на Хрещатику.

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Теми
Війна на Донбасіанексія Криму
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
В НАТО считают противником Россию, в России считают что от агрессивного блока исходит военная угроза. Действия России в этом случае носят предупредительный характер. Российские ракеты в Венесуэле или того хуже, на Кубе наших зарубежных партнеров не обрадуют, как и нас их ракеты на Украине. Так что, бандерлоги, гордится тут особо нечем - Украина - это просто поле битвы в противостоянии России и США.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Питон Каа, да шо ты там шепчешь! кацап, когда вы наконец в 1000150-й раз собиретесь бамблить праклятую Америку и ЕС , не забудьте вывезти от туда в свой вонючий мордер детишек пуйловских халуев...
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Д Алексей
Д Алексей
Питон Каа, это твои фантазии ссыкуна, на давление от США или Европы, оправдывать агрессию против соседа. Против равного даже не рыпнетесь
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ой, боюсь-боюсь! Ежели уж САМ Цымбалюк...
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Д Алексей, два боевых катера, сдавшихся без боя. Трусливые укро войны.
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Д Алексей
Д Алексей
Евгений Зеленский, конечно боишся 🦌🐀, ты ссыкотное по жизни только буксиры боевыми кораблями атаковать можешь 🦌🦌🤮, от равного или более сильного ссышься от упоминания последнего
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Д Алексей
Д Алексей
Угроза нато это для ватных лохов тема, все вменяемые люди понимают, что на страну у которой есть ядерный арсенал, никто не нападет
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