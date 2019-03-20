"Ракети Київ — Москва на Хрещатику!" Цимбалюк висміяв Росію за боязнь НАТО

Український журналіст Роман Цимбалюк затролив Російську Федерацію за патологічний страх того, що Україна вступить у НАТО і завдасть удару по країні-агресору.

Він також жорстко засудив Москву за спробу виправдати анексію Криму і окупацію Донбасу бажанням захиститися від військового союзу України із Заходом. Таку позицію він виклав у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ракети НАТО "Економіка сьогодні"

Цимбалюк наголосив, що якби США хотіли розмістити бази НАТО на території України, то могли б це зробити уже зараз. Адже Україна контролює 93% своєї території, а росіянам вдалося окупувати лише 7%. Вільної території нашої країни цілком достатньо для того, щоб на ній дислокувався військовий контингент Альянсу.

"Досі, навіть через п'ять років, на Хрещатику не стоїть жодної ракети класу Київ — Москва для того, щоб якимось чином показати російському ведмедю його місце", — із сарказмом підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк яскраво поставив на місце ведучих пропагандистської програми на російському ТБ, які висміювали можливу підтримку Україною армії США в разі початку війни з Росією. Він зазначив, що шкодує про нерішучість американців, адже ракету, націлену на Москву, потрібно поставити на Хрещатику.

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