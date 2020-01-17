Свідок для Гааги, смерть і рагу болоньєзе: як минув тиждень в ООС

За період з 10 до 16 січня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 60 обстрілів українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї. Загинуло троє українських військовослужбовців, поранення отримали п'ятеро бійців.

На Донбасі затримали "свідка для Гааги" і приготували рагу болоньєзе. Детальніше про головні події ООС – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС з 10 до 16 січня

У п'ятницю, 10 січня, в Донецькій області був затриманий терорист "ДНР", який охороняв місце і залишки збитого росіянами літака рейсу МН17. "Черговий свідок для Гааги", – прокоментували в штабі ООС.

На Донеччині затримано терорист "ДНР", який охороняв місце падіння МН17 Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У суботу, 11 січня, прикордонники-дозиметристи провели навчання з експлуатації систем дезактивації. Представники італійської компанії "Крістаніні" виступили в ролі інструкторів і розповіли про правила експлуатації системи дезактивації "Саніджет", що широко застосовується в арміях країн НАТО. Така система є і в Лисичанському прикордонному загоні.

Прикордонників-дозиметристів проінструктували експерти з Італії Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Голова Луганської обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай вручив відзнаки Верховної Ради України найкращим військовослужбовцям за підсумками 2019 року.

Найкращі військовослужбовці отримали відзнаки Верховної Ради Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У понеділок, 13 січня, до Мар'їнки прибула нова партія гуманітарної допомоги в рамках проєкту "Допомога Схід". Понад 20 тонн будівельних матеріалів передано в військово-цивільні адміністрації Красногоровки і Мар'їнки, в Мар'їнську центральну районну лікарню та Центр первинної медико-санітарної допомоги Мар'їнської райради.

У Мар'їнку доставили нову партію гуманітарної допомоги Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У вівторок, 14 січня, в районі ООС побувала міжнародна делегація на чолі з надзвичайними і повноважними послами Латвійської і Естонської Республік. Дипломати поспілкувалися з українськими військовослужбовцями. Група капеланів з Латвії приготувала для українських захисників рагу Болоньєзе.

Латвійські капелани приготували для українських бійців рагу болоньєзе Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У середу, 15 січня, ворожий снайпер убив 24-річного воїна Збройних сил України Олексія Кучкіна. Хлопець був родом із Харківщини.

"Внаслідок обстрілу снайпера в напрямку населеного пункту Каштанове отримав кульове поранення голови старший солдат Кучкін Олексій Вікторович", – написали колеги воїна.

Олексій Кучкін загинув від кулі снайпера 15 січня ТСН

Того ж дня від кулі снайпера загинув 24-річний Олексій Василевський. Загиблий був родом із міста Кам'янське Дніпропетровської області. Про це на сторінці "Штабу національної захисту" в Facebook повідомив Віталій Чернявський. У звітах штабу ООС така інформація відсутня.

В районі відведення важкого озброєння була проведена раптова перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів. Здійснено відпрацювання висунення на позиції, підготовка до застосування і знищення ворожих цілей із застосуванням протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П".

В районі відведення важкого озброєння була проведена раптова перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У Луганській області відбулися змагання на найкращий мінометний розрахунок. Військовослужбовці змагалися в спеціальній і спортивній номінаціях.

В рамках проєкту міжнародної технічної допомоги прикордонники, службовці в ООС, отримали обладнання на суму понад 1,5 мільйона гривень, надане урядом Норвегії. У Лисичанську відбулася передача обладнання для виявлення радіоактивних і ядерних матеріалів, дозиметрії і дезактивації.

Прикордонники отримали обладнання з Норвегії Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У четвер, 16 січня, від кулі снайпера загинув водій 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Ігор Хімічук.

Українська сторона СЦКК заявила про порушення окупаційними військами Мінських угод на ділянці між населеними пунктами Оріхове і Золоте-5. Там було застосовано дистанційне мінування місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2, які мають період самоліквідації від 4 до 100 годин. Радіус суцільного ураження становить до 16 метрів, міна спрацьовує в момент, коли людина зачепить одну з чотирьох тонких капронових ниток, пояснили в штабі ООС.

В районі ООС в Луганській області відбулися навчання воїнів-зенітників на зенітних ракетних комплексах 9А33 БМ3 "Оса".

На Луганщині відбулися навчання зенітників Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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