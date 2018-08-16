"Радіаційна катастрофа на Донбасі": в Росії забили на сполох

Російські ЗМІ активно розганяють фейкову новину про те, що ЗСУ отримали контейнер із радіоактивними відходами з могильника "Вакуленчук" у Житомирській області для проведення спецоперації з отруєння водойм на окупованій частині Донбасу.

Як розповів координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook, насправді російські окупанти самі готуються забруднити воду.

Російські ЗМІ при цьому публікують новини з подібними заголовками: "Київ готує провокацію з радіоактивними відходами в Донбасі", "ЗСУ готуються отруїти Донбас радіацією", "Хакери дізналися про плани Києва отруїти річку на Донбасі" та іншими.

У Росії заявляють про те, що їхні хакери з групи "Кіберберкут" нібито зуміли роздобути секретні документи, з яких дізналися про "радіоактивну спецоперацію".

"Група "Кіберберкут" відома хіба що тим, що з 2014 року посилено розганяє по росЗМІ тупо і безграмотно зліплені в ФСБ фейки, спрямовані проти України. Причому саме незграбність - фірмовий знак "викривальних документів", що розганяються цією ФСБшною структурою. Так вийшло і цього разу", - написав Тимчук.

"В опублікованому "акті прийому-передачі матеріалів" (згідно якого ССО нібито й отримали "контейнер із радіоактивними відходами") немає ні "шапки", ні настановних даних, ні реєстраційного номера і, зрозуміло, немає жодного натяку на те, з якого українського відомства взагалі проходив цей "акт". Так, хтось на Луб'янці лівою ногою нашкрябав текстик "на відвали", а російські дезінформатори і пропагандисти тепер і носяться з ним, як дурень з писаною торбою", - розповів він.

Тимчук нагадав, що з весни поточного року окупанти на Донбасі "працюють" над затопленням шахти "Юнком" під Єнакієво, за 43 кілометри від Донецька (на цій шахті в 1979 році був підірваний ядерний заряд).

"Так що російські окупанти грають на випередження: готуючись забруднити радіацією воду на Донбасі, фейками вже сьогодні намагаються перекласти відповідальність за свої злочини на Україну..." - наголосив він, додавши, що могильник радіоактивних відходів "Вакуленчук", про який пишуть росЗМІ, був ліквідований ще в січні 2017 року.

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