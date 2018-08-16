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"Радіаційна катастрофа на Донбасі": в Росії забили на сполох

32.7тЧитати новину російською

Російські ЗМІ активно розганяють фейкову новину про те, що ЗСУ отримали контейнер із радіоактивними відходами з могильника "Вакуленчук" у Житомирській області для проведення спецоперації з отруєння водойм на окупованій частині Донбасу.

Як розповів координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook, насправді російські окупанти самі готуються забруднити воду.

Російські ЗМІ при цьому публікують новини з подібними заголовками: "Київ готує провокацію з радіоактивними відходами в Донбасі", "ЗСУ готуються отруїти Донбас радіацією", "Хакери дізналися про плани Києва отруїти річку на Донбасі" та іншими.

У Росії заявляють про те, що їхні хакери з групи "Кіберберкут" нібито зуміли роздобути секретні документи, з яких дізналися про "радіоактивну спецоперацію".

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"Група "Кіберберкут" відома хіба що тим, що з 2014 року посилено розганяє по росЗМІ тупо і безграмотно зліплені в ФСБ фейки, спрямовані проти України. Причому саме незграбність - фірмовий знак "викривальних документів", що розганяються цією ФСБшною структурою. Так вийшло і цього разу", - написав Тимчук.

"В опублікованому "акті прийому-передачі матеріалів" (згідно якого ССО нібито й отримали "контейнер із радіоактивними відходами") немає ні "шапки", ні настановних даних, ні реєстраційного номера і, зрозуміло, немає жодного натяку на те, з якого українського відомства взагалі проходив цей "акт". Так, хтось на Луб'янці лівою ногою нашкрябав текстик "на відвали", а російські дезінформатори і пропагандисти тепер і носяться з ним, як дурень з писаною торбою", - розповів він.

Тимчук нагадав, що з весни поточного року окупанти на Донбасі "працюють" над затопленням шахти "Юнком" під Єнакієво, за 43 кілометри від Донецька (на цій шахті в 1979 році був підірваний ядерний заряд).

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"Так що російські окупанти грають на випередження: готуючись забруднити радіацією воду на Донбасі, фейками вже сьогодні намагаються перекласти відповідальність за свої злочини на Україну..." - наголосив він, додавши, що могильник радіоактивних відходів "Вакуленчук", про який пишуть росЗМІ, був ліквідований ще в січні 2017 року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яка насправді загрожує катастрофа окупованому Росією Донбасу і до яких наслідків вона може призвести.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасіросійська пропагандаФейки російських ЗМІ
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Московец Леонид
Московец Леонид
Все таки дать бы"шанс" путину лет на 10 полностью обеспечить ОРДЛО пенсиями,работой,газом,обогревом,водой и пр. деликатесами и повесить на ватных уродов,желающих всех учить"руськаймор"..всю прелесть "заботы" за спасенных от "бендер" -затюканых и задр-ченых парашним ТВ -жильцов дынырылов..!! .
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Лоханин Василий
Лоханин Василий
Те, кто самостоятельно не может сложить затопление радиоактивной шахты и радиацией в реке - их уже ничего не исправит. А те, к то может мыслить давно все понимают. Это на внутренний рынок.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
да всё равно, дауновбасцев меньше станет и ваты ростовсой , всё в бассейн Донца уйдет ...))) ...и на ростов прямиком...))))
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