Рада звернулася до влади Італії у справі Марківа

У п'ятницю, 17 січня, Верховна Рада схвалила заяву до влади Італії щодо апеляційного провадження українського нацгвардійця Віталія Марківа.

За проєкт постанови №2717 проголосували 323 нардепи. У документі наголошується на стурбованості щодо рішення, яке ухвалив італійський суд від 12 липня 2019 року.

"...звертає увагу, що процес відбувався у глибоко антиукраїнській атмосфері, докази сторони звинувачення базувалися на чутках і упередженнях, суд відхилив запит на проведення огляду місця події на горі Карачун (поданий захистом Марківа), а ймовірна причетність російських і проросійської сторін, що були присутні там під час трагедії, не розслідувалася", – йдеться у заяві.

За словами авторів постанови, в тексті вироку немає прямих доказів, які б доводили вину Марківа у вбивстві. А всі звинувачення будувалися на припущеннях і маніпулятивній інтерпретації фактів.

Рада звернулася до президента і парламенту Італії в рамках своїх повноважень з вимогою забезпечити прозорість, об'єктивність і неупередженість апеляційного провадження у справі Марківа.

Віталій Марків

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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