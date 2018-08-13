Рада суддів прикрила суддю, який раптово виправдав Кернеса

Рада суддів України прийняла резолюцію, яка не допускає притягнення судді до кримінальної відповідальності за прийняття рішення.

"Рада суддів вирішила: наголосити на неприпустимості публічних висловлювань посадових осіб органів державної влади та правоохоронних органів щодо необхідності притягнення судді до кримінальної відповідальності за ухвалене рішення до надання правової оцінки судовому рішенню апеляційної інстанції, а діям судді - Вищою радою правосуддя", - заявив голова Олег Ткачук на засіданні 13 серпня, передає Укрінформ.

Відзначається, що незгода з рішенням є підставою для його оскарження в процесуальному порядку в апеляційній чи касаційній інстанції.

За словами Ткачука, РСУ скликала позачергове засідання через численні звернення від суддів і адвокатів про посягання на незалежність. Зокрема, мова йде про порушення кримінальної справи щодо судді Київського райсуду Полтави Андрія Антонова, який закрив кримінальну справу стосовно мера Харкова Геннадія Кернеса.

Нагадаємо, що Київський райсуд Полтави розглядав справу Кернеса більше трьох років. За версією прокуратури, він та двоє його охоронців у березні 2014 року викрали і побили учасників Євромайдану Сергія Ряполова та Олександра Кутяніна. 2 березня 2015 року Генеральна прокуратура України повідомила Кернесу про підозру, а 26 березня того ж року справу було передано до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня Антонов закрив кримінальне провадження у справі Кернеса, розцінивши систематичну неявку прокурорів на дебати як відмову від обвинувачення.

У свою чергу, генеральний прокурор Юрій Луценко зазначив, що суддя порушив усі законодавчі норми, тому відповідатиме за завідомо неправосудне рішення. Крім того, в НАЗК пообіцяли перевірити декларацію Антонова.