Рада проголосувала за зняття недоторканності з Бакуліна

Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

За дані рішення проголосували 274, 252, 240 народних депутатів відповідно, підтримавши всі три подання ГПУ.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу Бакуліну ще 16 лютого. Після цього нардеп пропав і перестав виходити на зв'язок.

12 березня регламентний комітет парламенту схвалив усі три подання ГПУ.

Як голосували у #Рада8 стосовно надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна⏯️ pic.twitter.com/14TCkvNZGR — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 15 марта 2018 г.

Бакулін в 2007 році, а також з 2010 по 2014 роки обіймав посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

Нардеп підозрюється по ст.255 (створення злочинної організації), ст.191 (крадіжка), ст.209 (відмивання коштів) КК України.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, досудовим слідством встановлено, що Бакулін, ймовірно, брав участь у злочинній організації колишнього президента Віктора Януковича, спланував і організував незаконне заволодіння грошовими коштами НАК "Нафтогаз України" в сумі 449 млн 963 тис. 820 грн через організацію фіктивної процедури тендерної закупівлі бурових установок (так званих "вишок Бойка").

Як повідомляв "Обозреватель", раніше генпрокурор Юрій Луценко анонсував зняття недоторканності з Надії Савченко і ще двох депутатів.