Рабінович: Гонтарева вкрала у країни 177 мільярдів, а її проводили як героя

Екс-глава Національного банку Валерія Гонтарєва вкрала у країни 177 мільярдів гривень, і спокійно пішла у відставку, не будучи залученої до відповідальності.

"Гонтареву, як і всіх попередніх в нашій країні, проводили почесно, красиво, показавши повну імпотентність Ради, повну підзвітність її, повне нехтування інтересами українців. Просто геніально все пройшло: Гонтарева пішла з гордо піднятою головою, забравши наші приблизно 177 мільярдів. Її проводили як героя, який, як вона сама сказала, виконав свої завдання", - про це народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович заявив в програмі "Великий вечір" на телеканалі NewsOne.

Він також підкреслив, що до "почесному" догляду Валерії Гонтаревої і призначенням їй на зміну Якова Смолія доклали руку депутати "Опозиційного блоку". За словами політика, вони несуть відповідальність і за інші неприпустимі кадрові перестановки у владі.

"Люди, подумайте. Поліція і юстиція в руках "Народного фронту". Пости спостерігають за ними (посади уповноваженого з прав людини та голови Рахункової палати, - Ред.), Передають "Народному фронту" - і за це голосує "Опозиційний блок". Що це за "Опозиційний блок"? Це потрібно бути архі-зрадниками. Як потім вони будуть на сході України розмовляти з народом?" - зазначив лідер партії "За життя".

За його словами, кадрові голосування "Опозиційного блоку" разом з провладною більшістю показують, що депутати цієї політичної сили зрадили своїх виборців.

Політик пообіцяв, що всіма доступними способами домагатиметься того, щоб екс-керівник Нацбанку опинилася за гратами.

"Я людина не кровожерлива, але в системі, яка вимальовується після виборів, сподіваюся, наша політична сила буде досить вагомою, щоб Гонтарева відповіла за все, що вона зробила", - зазначив Вадим Рабінович.

Він також пообіцяв домагатися відставки ще одного політика, який "вбиває країну" - і. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Акції протесту партії "За життя" з блокування роботи МОЗ, в ході яких активісти вимагатимуть звільнення Супрун, заплановані на найближчий час.

Як повідомляв "Обозреватель", президент Петро Порошенко подякував Гонтареву за роботу на посаді глави НБУ.