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10 жовтня • оновлено в 14:13
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/ Розслідування

"Все йде до капітуляції": Стрєлков заговорив про кінець "Л/ДНР"

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Один із перших ватажків терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив – ситуація на Донбасі свідчить про те, що капітулюватимуть псевдореспубліки, а не Україна.

У коментарі пропагандистському виданню URA.RU він наголосив, що в цьому нібито зацікавлена і Росія.

"Такі війни повинні завершуватися чиєюсь перемогою, інакше не буває. Тому у примирення на Донбасі я вірю тільки з точки зору того, що будуть або розбиті війська "ДНР" і "ЛНР", або примушені до миру київські хлопці. Поки все йде до капітуляції "ДНР" і "ЛНР", – сказав Стрєлков.

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Ігор Гіркін

Ігор Гіркін

ТСН

Він також озвучив версію про те, що Кремль ха будь-яку ціну спробує запхати зруйновані війною території назад в Україну, мотивуючи це прагненням до перемир'я.

"Поки про капітуляцію Києва мови нема. Йдеться про те, що Кремль намагається всіма силами позбутися "ДНР" і "ЛНР", запхати їх назад в Україну і замаскувати цю зраду мирними домовленостями", – додав терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ЛНР
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Mokша, не верьте этому бaндeровцу!))
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Mega Death
Mega Death
Все одновременно капитулируют, и Украина и ЛДНР))) и наступит мир
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Так приезжай и сдайся СБУ.
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