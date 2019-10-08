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9 жовтня • оновлено в 05:23
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"Вивертаємо гортань!" Жириновський відзначився новим маразмом про Україну

11.5т Читати матеріал російською

Скандальний російський політик Володимир Жириновський заявив, що внесе до нелегітимної Держдуми Росії законопроєкт, у якому закріпить вживання неправильного словосполучення "на Україні" замість "в Україні".

Крім того, мовні нововведення він хоче застосувати й до Киргизстану, щоб не "перекручувати" російську мову. Божевільною ініціативою одіозний російський депутат поділився на своєму Telegram-каналі.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

"Радіо Свобода"

"В останні десятиліття нам активно нав'язують неприродні варіанти вимови назв деяких країн. Наприклад, "в Україні" замість "на Україні". Або "Киргизстан" замість "Киргизії". Тисячу років ми говорили "Киргизія", але тепер раптом повинні відмовитися від норм російської мови і буквально вивертати гортань, щоб вимовляти назву цієї республіки по-киргизькому. І ми ж не говоримо "в Камчатці", "в Сахаліні", "в Кавказі", та навіщо робити виняток для України?" – вибухнув обуреннями Жириновський.

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Він заявив, що вважає такі загальноприйняті правила перекручуванням російської мови та приниженням російської культури. Саме тому його фракція ЛДПР і вирішила підготувати абсурдний документ.

"Ми наполягатимемо через комітет Держдуми з культури, щоб правильні норми були закріплені раз і назавжди, був складений спеціалізований словник, де чітко вказуватиметься, у якому випадку які прийменник, вимову або наголос використовувати", – написав Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жириновський пригрозив в'язницею всім, хто вимагатиме від Москви звільнити Крим. Однак у своєму спічі він озвучив слово, яке підтверджує факт окупації українського півострова. На це звернув увагу журналіст Роман Цимбалюк.

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Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
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Махов Макс
Махов Макс
Если ка цапа вішати, то тільки НА гилляку! Підтримую. Бгггааааа
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Всегда говорила, говорю и буду говорить НА Украине. Нормы русского языка будет определять только Россия и больше никто.
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2
4
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irynina iryna
irynina iryna
Кристина Стефанова, ты в детском саду в штаны делала. Всегда так делала! продолжай
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0
1
Махов Макс
Махов Макс
Всегда видел НА х ую-Кристина Стефанова. Бгггааааа
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1
2
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Когда страна в глубокой ''Ж'' то не важно ''В'' или ''НА''
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Махов Макс
Махов Макс
Достать ка цапию из глухой жопы, знает как, специалист-Захаров Дмитрий, Забухальск. Бгггггаааа
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1
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Захаров Дмитрий, да , на педоросии, в педоросии, абсолютно по барабану.
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4
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