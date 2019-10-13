"Росії не нашкодять": розкрився зрадницький нюанс нового розслідування по МН17

Судові слухання у березні 2020 року можуть надати чіткі докази причетності Росії до катастрофи МН17, які Кремль не зможе заперечувати.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" заявив засновник дослідницької пошукової мережі Bellingcat Еліот Хіггінс. За його словами, в Нідерландах вимагають остаточно розібратися в ситуації.

Еліот Хіггінс

"Нове розслідування по стану повітряного простору над Донбасом не допоможе Росії, але й не зашкодить їй. Це просто окреме питання про те, що сталося з МН17. Навіть якщо Україна мала закрити свій повітряний простір, а вона цього не зробила, це не змінює факту, що ракету з російського "Бука" запустили по цивільному літаку", – заявив Хіггінс, відповідаючи на коментар журналіста про те, що парламент Нідерландів прийняв рішення провести додаткове розслідування катастрофи МН17 через те, що Україна не закрила простір над Донбасом.

За його словами, той факт, що Україна не закрила свій повітряний простір не робить Росію невинною. Він упевнений, що питання про статус простору необхідно обговорювати окремо.

"Кожному незалежному спостерігачеві зрозуміло, що ракета з російського "Бука", яка збила МН17, є частиною більш широкого втручання в конфлікт у Східній Україні. Коли в березні 2020 року почнуться судові засідання, ми, ймовірно, побачимо щось більше, ніж просто інформацію з соцмереж. Буде ще раз продемонстровано, що Росія відповідальна за збиття МН17", – зазначив глава Bellingcat.

За його словами, зараз незрозуміло, чи треба було закривати повітряний простір над Україною. При цьому він зазначає, що "російський "Бук" збив МН17, і те, що Україна залишила повітряний простір відкритим, не рятує Росію від відповідальності за те, що вона зробила".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, що в розслідуванні катастрофи MH17 стався різкий поворот.

У вересні прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад заявив, що розслідування катастрофи MH17 на Донбасі не може бути справедливим і нейтральним, оскільки звинувачення на адресу Росії спровоковані "поганими відносинами Заходу і Москви".

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