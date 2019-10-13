"Поверніть мого сина": як намагаються зам'яти самогубство українського школяра в Шанхаї

У неділю, 13 жовтня, під стінами посольства Китаю в Києві пройшла акція в пам'ять про загиблого українського підлітка Івана Лю. Школяр наклав на себе руки через знущання вчителя в одній зі шкіл Шанхая (Kangchen School of Pudong District). Він викинувся з вікна 13 поверху 6 вересня. На його руці було написано "шанхайська система освіти, спасибі". Однак ні школа, ні китайська поліція не хочуть розслідувати смерть хлопця.

Батькам тіло Івана віддали тільки на 10-й день, весь цей час китайські правоохоронці наполягали, щоб вони відмовилися від претензій до навчального закладу. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Був життєрадісним і захоплювався баскетболом

Іван син українки Олени Артеменко і громадянина Китаю. Як розповіла нам хрещена мама Івана, Ганна Гречаникова, Іван народився в Шанхаї.

13-лений Ваня Лю наклав на себе руки. На руці він написав "шанхайська система освіти, спасибі" Instagram

"Вони часто приїжджали в Донецьк з сином. Ми і хрестили Ваню тут, в Україні. Це був дуже життєрадісний і позитивний хлопчик. Він захоплювався баскетболом", – Анна ледь стримує сльози.

Ваня був життєрадісним і позитивним хлопчиком Instagram

Принижував за те, що він українець

Проблеми у Вані почалися в школі, коли уроки почав проводити 30-річний учитель Чжан Сяо Цюнь. Як розповідають рідні Івана, він систематично знущався над підлітком, принижував його за те, що він українець.

Іван Лю Instagram

Китайський учитель міг душити хлопчика тільки за те, що він багато разів не переписав текст на старокитайській, причому на горлі у дитини залишилися криваві подряпини. Міг при всіх вибити з-під нього стілець, і якось навіть надірвав йому вухо. Івана він називав недолюдиною, натякаючи на його походження. Батьки знімали побої і зверталися до директора за захистом. Той обіцяв перевести Ваню в інший клас, але так цього і не зробив.

Китайський учитель Чжан Сяо Цюнь називав Івана Лю "недолюдиною"

Діти гинуть в цій школі

"Це не перший випадок самогубства дитини в цій школі. Там щороку відбувається по 3-4 випадки, але ніхто ніяких заходів не вживає. У морзі ми бачили шкільну картку хлопчика, який теж загинув три роки тому, там є його ім'я і штрихкод школи. Нам в школі директор так і сказав, що самогубство дитини - це проблеми батьків. Та ми ніколи їх не переможемо", – розповідає OBOZREVATEL мама Вані Олена Артеменко.

Ці фото з Ванею в різні роки мама підписала, звертаючись до школи: "Поверніть мого сина" Instagram

За словами Олени, в Китаї немає статті в кримінальному кодексі про доведення людини до самогубства.

"Юристи кажуть, що такої статті навіть немає. Хіба що ми знайдемо дуже хорошого адвоката, у якого була подібна справа, в такому випадку можна спробувати відшукати правду", – говорить OBOZREVATEL Олена.

Іван Лю Instagram

27 вересня в китайській поліції віце-консулом посольства України була організована зустріч з представниками школи.

"Я дуже вдячна нашому посольству за це. На зустрічі була присутня міграційна поліція, представники нашого посольства, відділ освіти та директор цієї школи. Представники школи не вважають це ніякою кримінальною справою, для них це просто самогубство. Директор школи і представник відділу освіти почали нам показувати якісь листи, які нам нібито направляли. Нібито була бесіда з психологом в травні. Насправді ніяких листів нам не приходило. Вони навіть не змогли пояснити куди вони відправляли ці листи", – каже мама хлопця.

Учитель (ліворуч) і директор школи. У школі вважають, що смерть дитини - це проблеми батьків

Батькам не дозволили пригостити однокласників Вані солодощами за християнською традицією, хоча вони прийшли до навчального закладу з фото підлітка. Багато китайців, батьки однокласників, на кремацію тіла підлітка не приїхали, оскільки просто бояться. Олена каже, що зла на них не тримає.

Прославляє Гітлера

За словами мами, в Шанхаї ця школа (上海康城学校– так вона пишеться китайською мовою) вважається дуже висококласною і прогресивною. "Я знаю, що деякі батьки навіть платять хабарі, щоб не потрапляти в цю школу. Я дізналася про це, коли Ваня пішов в 1 клас. Я спочатку навіть не повірила цьому, але, на жаль, мені довелося зрозуміти, чому так відбувається", – з гіркотою говорить Олена Артеменко.

Мама Вані і подумати не могла, чем обернеться для сина навчання у престижній школі Шанхая

Сам 30-річний учитель Чжан Сяо Цюнь захоплюється нацизмом. Це видно по його сторінці в соцмережах. Там є фото з нацистськими символами, а під час уроків він вихваляв Гітлера. Івану Лю він говорив: "Вали в свою Україну!".

Такі картинки китайський вчитель розміщує в соцмережах

Від його знущань страждають і інші школярі. Він постійно кричить і принижує дітей. Одного з однокласників Вані батьки зуміли перевести в інший навчальний заклад. А рік тому ровесниця Івана теж вистрибнула у вікно і загинула. Однак керівництво школи не звільнило вчителя, він продовжує тут працювати.

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