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14 жовтня • оновлено в 09:01
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"Немає слів": з'явилося фото 23-річної фельдшерки, яка загинула в ДТП зі "швидкою" в Києві

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У мережі показали фото загиблої фельдшерки, яка потрапила в жорстку ДТП увечері в неділю, 13 жовтня, на Керченській площі.

Про це пише "ДТП Kiev.ua". У повідомленні наголошується, що загиблій було 23 роки.

фото загиблої

фото загиблої

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"Загиблій в ДТП зі швидкою фельдшерці було 23 роки. Страшна ціна за хаос на дорогах. Всі обурюються, але продовжують літати, платити хабарі...", – йдеться в повідомленні.

Коментатори під повідомленням були одностайні в своїй оцінці трагедії. Більшість висловила співчуття загиблим.

"Немає слів... горе... Але пишуть, що звукову сирену включив водій швидкої за секунду до ДТП... Страшно за всіх, хто постраждав", – зазначив один з користувачів соцмережі в коментарях.

Нагадаємо, 13 жовтня в Києві сталася ДТП – швидка везла дитину в лікарню і рухалася на червоне світло з Маяковського на Перова, після чого сталося зіткнення з легковим автомобілем Peugeot, який їхав по вул. Ватутіна на зелений. Постраждали ще п'ятеро осіб – жінка-водій, двоє дітей, які перебували в салоні, і дитина, яка була в швидкій. Ще одного лікаря госпіталізували в критичному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в центрі Києва машина швидкої допомоги перекинулася разом з медиками і пацієнтом. Тоді аварія сталася на перетині вулиць Жилянської і Антоновича.

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Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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