"Іхтамнєти" Путіна воюють по всьому світу: спливли нові докази проти ПВК "Вагнер"

У мережі з'явилися нові докази присутності російських найманців ПВК "Вагнер" у Центральноафриканській республіці (ЦАР).
Відповідний знімок, на якому засвітився росіянин, опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") в особистому Telegram-каналі.
Ілюстрація. ПВК "Вагнер"
iarex.ru
"Іхтамнєт чи все-таки є? Стройовий огляд військовослужбовців ЦАР у камуфляжі "Березка" та розвантажувальній системі від "Союзспецоснащение" а позаду на фото потрапив блідненький шаман? Чи інструктор? Чи керівник від ПВК?" – написав він.
"Країна, яка надає спокою всьому світу!" – із сарказмом висловився про Росію офіцер Збройних сил України.
Telegram-канал "Анатолій Штефан "Штірліц"
Скріншот
Як писав OBOZREVATEL:
Нещодавно житель Бурятії Володимир Анданов під позивним "Ваха", який воював за терористів на Донбасі, засвітився на знімках російських найманців у Лівії.
Раніше Служба безпеки опублікувала фото членів російської приватної військової компанії "Вагнера", які брали участь у придушенні антиурядових протестів у Судані. Ці ж люди брали участь у війні на сході України.
Близько 35 найманців із Росії загинули на війні в Лівії, хоча РФ офіційно не бере участі в конфлікті.
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