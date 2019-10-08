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9 жовтня • оновлено в 05:17
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"Іхтамнєти" Путіна воюють по всьому світу: спливли нові докази проти ПВК "Вагнер"

5.2т Читати матеріал російською

У мережі з'явилися нові докази присутності російських найманців ПВК "Вагнер" у Центральноафриканській республіці (ЦАР).

Відповідний знімок, на якому засвітився росіянин, опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") в особистому Telegram-каналі.

Ілюстрація. ПВК "Вагнер"

Ілюстрація. ПВК "Вагнер"

iarex.ru

"Іхтамнєт чи все-таки є? Стройовий огляд військовослужбовців ЦАР у камуфляжі "Березка" та розвантажувальній системі від "Союзспецоснащение" а позаду на фото потрапив блідненький шаман? Чи інструктор? Чи керівник від ПВК?" – написав він.

"Країна, яка надає спокою всьому світу!" – із сарказмом висловився про Росію офіцер Збройних сил України.

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"Не маємо жодного відношення!" РосТБ випадково засвітило докази проти найманців Путіна в ЦАР
"Іхтамнєти" Путіна воюють по всьому світу: спливли нові докази проти ПВК "Вагнер"

Telegram-канал "Анатолій Штефан "Штірліц"

"Іхтамнєти" Путіна воюють по всьому світу: спливли нові докази проти ПВК "Вагнер"

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

  • Нещодавно житель Бурятії Володимир Анданов під позивним "Ваха", який воював за терористів на Донбасі, засвітився на знімках російських найманців у Лівії.

  • Раніше Служба безпеки опублікувала фото членів російської приватної військової компанії "Вагнера", які брали участь у придушенні антиурядових протестів у Судані. Ці ж люди брали участь у війні на сході України.

  • Близько 35 найманців із Росії загинули на війні в Лівії, хоча РФ офіційно не бере участі в конфлікті.

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Особа
Анатолій Штефан
Теги
ПВК Вагнер фотографии приватні військові компанії (ПВК)
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Свидомые. Ваши поиски российских агрессоров стремительно расширяются географически и приобрели форму мании. Что-то вроде доказывания существования Бога, жизни после смерти, инопланетян или золота Полуботка.
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Александрович Валера
Александрович Валера
Могут же такие и до штирлица дотянутся
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Уважаемые долбаебы (украинцы) вы будете сильно удивлены но в составе "Вагнер" очень много украинцев воевавших на стороне Украины ….просто в "Вагнер" плотят намного больше чем ПАРАШЕНКО (ну теперь Зеленая Фея) ...
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