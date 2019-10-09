"Вивчать оборону": генерал назвав найближчі плани ГРУ щодо України

Глава Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 роки), генерал армії Микола Маломуж заявив, що найближчим часом спецслужби Росії вирішуватимуть в Україні питання дестабілізації та розширення свого впливу на керівництво держави.

"Буде спроба ще глобальніше контролювати ситуацію, створювати систему впливу в керівництві країни, в опозиції", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Як пояснив генерал, традиційно завдання російських спецслужб в Україні зводиться до такого: "Глибинне вивчення ситуації в державі, насамперед, політичної і військової. Аналізування боєздатності ЗСУ, самої моделі їхньої побудови, системи оборони, особливо вздовж лінії розмежування. З'ясування, яка модель безпеки існує, які спецоперації ми готуємо проти них, в зоні конфлікту чи на їхній території".

Діяльність російських спецслужб буде зосереджена навколо питання врегулювання конфлікту на Донбасі

Як пояснив Маломуж, на території України діють підрозділи Головного розвідувального управління (ГРУ), Федеральної служби безпеки (ФСБ) і Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії.

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За його оцінками, найближчим часом діяльність російських спецслужб буде зосереджена навколо питання врегулювання конфлікту на Донбасі та встановлення впливу на топових політиків, бізнесменів і керівництво країни.

"Вони діють комплексно, але не є такими вже грізними. Їм можна протидіяти", – запевнив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше розвідувальні служби одразу декількох західних країн вирахували, що в Росії працює елітний підрозділ Головного розвідувального управління (ГРУ), який "проводить скоординовану кампанію із дестабілізації Європи".

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