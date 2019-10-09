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9 жовтня • оновлено в 05:15
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/ Розслідування

"Буде кордон по Львову!" Соловйов обмовився про підступний план Кремля щодо Донбасу

1.3т Читати матеріал російською

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія не має наміру йти на компроміси з Україною і повертати їй контроль над кордоном на сході.

Крім того, він нахабно пригрозив, що кордони України можуть звузитися до території Львівської області. Таку окупаційну риторику рупор Кремля озвучив в ефірі своєї програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Погрозами Соловйов вибухнув після слів скандального гостя ефіру В'ячеслава Ковтуна, який називає себе українським експертом. Той заявив, що президент Росії Володимир Путін нібито готовий на компроміс з Україною і на повернення Києву контролю над кордоном.

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Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Де ви побачили у Путіна хоч слово про компроміс? Путін якраз безкомпромісний. Ніякого компромісу з вами немає і бути не може. Вам віддадуть кордон по Львівській губернії. І то максимум. Я не знаю, де ви побачили у Путіна хоч щось про компроміс. Де ви побачили у Путіна хоч слово про те, що Україні віддадуть кордон?" – уїдливо огризнувся пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов заявив, що якщо терористичні "Л/ДНР" будуть легалізовані й отримають автономію в складі України, то це дасть можливість Росії здобути всю її територію.

Крім того, за його словами, легалізація псевдореспублік окупантів запустить ланцюгову реакцію і їхній приклад нібито повторять більшість областей України.

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Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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70rus xxx
70rus xxx
Ничего Путину делать не надо.Сами прекрасно друг-друга утилизируют.
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Он Алекс
Он Алекс
Почему в заголовках пишут Соловьв, а не «вечерний мудозвон»?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну не хочет Путин и не надо я же говорил формулу подписали только по тому что все знали что выполнять ее Украине не придется и.к. специально ее так написали что бы Путин ее не выполнял))))))
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