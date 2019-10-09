"Буде кордон по Львову!" Соловйов обмовився про підступний план Кремля щодо Донбасу

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія не має наміру йти на компроміси з Україною і повертати їй контроль над кордоном на сході.

Крім того, він нахабно пригрозив, що кордони України можуть звузитися до території Львівської області. Таку окупаційну риторику рупор Кремля озвучив в ефірі своєї програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Погрозами Соловйов вибухнув після слів скандального гостя ефіру В'ячеслава Ковтуна, який називає себе українським експертом. Той заявив, що президент Росії Володимир Путін нібито готовий на компроміс з Україною і на повернення Києву контролю над кордоном.

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Де ви побачили у Путіна хоч слово про компроміс? Путін якраз безкомпромісний. Ніякого компромісу з вами немає і бути не може. Вам віддадуть кордон по Львівській губернії. І то максимум. Я не знаю, де ви побачили у Путіна хоч щось про компроміс. Де ви побачили у Путіна хоч слово про те, що Україні віддадуть кордон?" – уїдливо огризнувся пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов заявив, що якщо терористичні "Л/ДНР" будуть легалізовані й отримають автономію в складі України, то це дасть можливість Росії здобути всю її територію.

Крім того, за його словами, легалізація псевдореспублік окупантів запустить ланцюгову реакцію і їхній приклад нібито повторять більшість областей України.

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