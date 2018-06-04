П'яний чиновник і вбивчі переходи: топ ДТП в Україні за тиждень

Щодня "війна" на українських дорогах забирає життя 9-10 осіб. У цій публікації OBOZREVATEL розповість про найрезонансніші аварії, що сталися в Україні протягом минулого тижня - з 28 травня по 3 червня.

У Хмельницькому сталася смертельна аварія за участю директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Романа Миколаєва. Легковий автомобіль Nissan, яким керував чиновник, на швидкості врізався у припаркований на узбіччі лісовоз. Загинули двоє людей і ще п'ятеро, серед них троє школярів, отримали травми.

Серед загиблих - чоловік і жінка - завідувачка дошкільним навчальним закладом №53 Наталія Докторук (Миколаїв і Докторук планували зіграти весілля).

Наталя Докторук

Відразу після ДТП поліція затримала Романа Миколаєва. Експертиза встановила, що в крові водія було 0,61 проміле алкоголю (допустима норма - 0,2 проміле), повідомляє видання "Всім"

На судовому засіданні тепер уже екс-керівник освіти (був звільнений Хмельницьким міським головою О. Сімчишиним) підтвердив, що вживав спиртне. За його словами, на дитячому дні народження він випив три келихи шампанського

Про аварію Миколаїв згадує, що він на хвилинку відволікся від дороги, коли вмикав кондиціонер. Також він розповів, що в останню мить перед зіткненням намагався вивернути авто вліво, щоб уникнути аварії.

"Хтось у салоні сказав, що жарко. Я відволікся, щоб натиснути на кнопку кондиціонера", - цитує видання Миколаєва.

Роман Миколаїв

Також повідомимо про інші ДТП. Під Харковом в аварію потрапив маршрутний автобус MAN і легковий автомобіль ІЖ-21175. Аварія сталася на Окружній дорозі. Водій легкового авто під час руху виїхав на зустрічну смугу, де врізався в автобус, після чого легковик перекинувся. Травми чоловіка були несумісні з життям, він загинув на місці. Водій автобуса та пасажири не постраждали.

У місті Новояворівськ Львівської області в ДТП потрапив автомобіль Volkswagen Passat. За кермом легковика перебувала 43-річна жінка, в поліції кажуть, що вона не впоралася з керуванням, в результаті чого автомобіль злетів у кювет. Водій Volkswagen загинула.

У місті Калуш Івано-Франківської області легковий автомобіль збив 80-річного велосипедиста і втік, кинувши потерпілого помирати на дорозі. Прибулі на місце події медики вже нічим не змогли допомогти пенсіонерові.

Поліцейські за розкиданими на дорозі фрагментами визначили марку автомобіля - Toyota Corolla. Транспортний засіб незабаром виявили покинутим біля дороги. Пізніше був затриманий і сам водій.

"Це - чоловік 33 років, місцевий житель. За результатами медичного огляду, він перебував у стані наркотичного сп'яніння", - повідомили у прес-службі поліції.

У селищі Великий Бичків Закарпатської області сталася ДТП, в якій загинули двоє чоловіків у віці 23 років і ще один 31-річний чоловік отримав травми. Автомобіль Ford Focus, в якому перебували молоді люди, на швидкості з'їхав у кювет і врізався в бетонну електроопору.

У Запоріжжі в результаті ДТП загинули 5-річна дівчинка та її мати. Події розвивалися наступним чином: серед білого дня BMW з литовськими номерами під час "перегонів" по Набережній на великій швидкості збив жінку з дитиною, які йшли по тротуару.

Як розповіли патрульні поліцейські, які перебували на місці аварії, до приїзду швидкої вони намагалися надати першу допомогу постраждалим, оскільки мати з дитиною ще подавали ознаки життя. Дівчинка померла в автомобілі швидкої, її мати пізніше - в реанімації лікарні швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, водій BMW брав участь у перегонах по Набережній разом з іншим автомобілем, і, можливо, не впорався з керуванням, заїхав на тротуар, де збив людей, після чого врізався в ялинку.

В Одесі жінка на позашляховику RAV збила 4-річну дівчинку, яка з матір'ю переходила дорогу по "зебрі". ДТП сталася на Тирасполському шосе біля біопарка. Як повідомила прес-секретар управління патрульної поліції Одеси Алла Марченко, авто керувала водій 1949 року народження.

"Дівчинка загинула на місці події. Жінка - в комі... На місці ДТП - нерегульований пішохідний перехід, миготливий жовтий сигнал світлофора", - розповіла Марченко.

Раніше повідомлялося, що в Дарницькому районі столиці поліцейське авто збило 13-річного школяра-велосипедиста. В результаті дитина отримала важкі травми і була доправлена в реанімацію "Охматдиту".

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