В Україні не карають тисячі п'яних водіїв: у МВС вказали на дірки законодавства

В Україні не карають тисячі п'яних водіїв. 24 Канал

Через недосконалість українського законодавства тисячі водіїв, які перебували за кермом у нетверезому стані, уникли покарання.

Відповідну статистику на своїй сторінці у Facebook навів речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. Він вказав, що за 2019 рік Патрульна поліція оформила 119 тисяч адмінпротоколів за ст.130 КУпАП. Із них:

1457 осіб уникли відповідальності за нетверезе водіння через передачу судами справи в трудові колективи і громадські організації;

633 справи були закриті судами у зв'язку з так званою малозначністю;

13662 справи були закриті судами через закінчення терміну розгляду адміністративного правопорушення (зараз термін розгляду – 3 місяці).

Шевченко вважає, що законопроєкт №2695, ухвалений ВР у першому читанні за ініціативою МВС, "у разі збереження цих норм під час другого читання, закриє ці три ганебні дірки законодавства".

Він зазначив, що міністерство пропонує встановлювати для винуватця п'яних ДТП із двома і більше загиблими покарання не 5-10, а 7-12 років позбавлення волі.

Антон Желепа. Facebook / Артем Шевченко

"Підозрюваний у страшній аварії закоренілий злочинець Антон Желепа, відправлений судом на 2 місяці під варту безальтернативно, крім декількох судимостей, сім разів притягувався до адміністративної відповідальності за алко- і наркокермування", – прокоментував смертельну ДТП в Києві Шевченко.

Він наголосив, що в день аварії Желепа сів за кермо чужої машини взагалі без водійського посвідчення, оскільки був позбавлений його за попередню пиятику. Власниця авто стверджує, що він фактично незаконно заволодів транспортним засобом, але це повинна перевірити поліція.

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Постраждала в аварії сім'я. Facebook / Артем Шевченко

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