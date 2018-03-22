П'яна "валила с*парів": Москаль розповів, як Савченко потрапила в полон

Позафракційний нардеп Надія Савченко в 2014 році потрапила в полон до терористів "ЛНР", у результаті чого була вивезена на територію Росії, тому що "в самоволку" п'яна поїхала "мочити сєпарів".

Про це в інтерв'ю УП розповів колишній главаь Луганскої ВЦА, а нині голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

За його словами, з вини Савченко в той день загинули 15 бійців АТО, яких вона взяла з собою.

"Поїхали вони, значить "валити сєпарів "- і довалились. 15 [бійців АТО] з її вини загинули в той день, вона ж п'яна звалилася з бронетранспортера, її забрали ці бойовики або росіяни, хто там був", - зазначив Москаль.

Він також наголосив, що "добровольцем" Савченко складно назвати, вона скоріше є дезертиром, оскільки на той момент була кадровим військовослужбовцем ЗСУ, але самовільно покинула свою частину.

Нагадаємо, раніше екс-командир підрозділу батальйону "Донбас" Дмитро Куліш, який побував у в'язниці "ДНР" після боїв під Іловайськом, розповів "Обозревателю", що Савченко під час свого російського полону перебувала в особливих умовах у порівнянні зі звичайними українськими військовополоненими, які потрапили в катівні ворога. А звання Героя України вона отримала незаслужено.