Генерал розповів, хто не дозволить віддати Україну Росії

Україна пройшла рубіж неповернення в минуле.

Україну не віддадуть на відкуп Російської Федерації, - заявив "Обозревателю" генерал-полковник у відставці, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, колишній перший заступник міністра оборони України Анатолій Лопата.

"Путіну Україну не віддадуть. Як би Російська Федерація не намагалася опанувати Україну, у нас вже є впевненість в тому, що міжнародне співтовариство стало іншим. Воно стало побоюватися Російської Федерації, і зміцнювати Росію Україною не дозволить", - переконаний генерал.

У цьому контексті Лопата додав: "Україна не є країною, яка самотужки протистоїть такій потужній державі як Російська Федерація. Ми не одні".

Генерал також підкреслив: "Головне, що в нашому виборі вже грає істотну роль міжнародне співтовариство, воно не дасть Україні повернутися в той колишній простір. Рубіж неповернення України в минуле пройдено. Ми туди повернутися вже не можемо, і нам не дадуть".

Як писав "Обозреватель", раніше Анатолій Лопата заявив, що президенту Росії не судилося досягти своєї мети номер один.