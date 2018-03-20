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Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
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Генерал розповів, хто не дозволить віддати Україну Росії

12.7тЧитати новину російською

Україна пройшла рубіж неповернення в минуле.

Україну не віддадуть на відкуп Російської Федерації, - заявив "Обозревателю" генерал-полковник у відставці, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, колишній перший заступник міністра оборони України Анатолій Лопата.

"Путіну Україну не віддадуть. Як би Російська Федерація не намагалася опанувати Україну, у нас вже є впевненість в тому, що міжнародне співтовариство стало іншим. Воно стало побоюватися Російської Федерації, і зміцнювати Росію Україною не дозволить", - переконаний генерал.

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У цьому контексті Лопата додав: "Україна не є країною, яка самотужки протистоїть такій потужній державі як Російська Федерація. Ми не одні".

Генерал також підкреслив: "Головне, що в нашому виборі вже грає істотну роль міжнародне співтовариство, воно не дасть Україні повернутися в той колишній простір. Рубіж неповернення України в минуле пройдено. Ми туди повернутися вже не можемо, і нам не дадуть".

Як писав "Обозреватель", раніше Анатолій Лопата заявив, що президенту Росії не судилося досягти своєї мети номер один.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Лопата
Місце
Україна
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