Путіна закликали переселити до себе весь Донбас і Крим

Якщо Росія має намір вирішувати свої демографічні проблеми за рахунок українців, вона може "переселити собі весь Донбас і Крим".

Таку думку в інтерв'юOBOZREVATELвисловила письменниця Лариса Ніцой.

Коментуючи тематичну заяву президента РФ Путіна про істотне скорочення жінок дітородного віку, про демографічні проблеми і плани щодо "залучення наших співвітчизників до Росії", вона заявила: "Супер! Геніально! Нехай переселяє собі весь Донбас і Крим, і нехай вони йому вирішують дітородні проблеми".

Письменниця також зізналася: "Я є прихильницею того, щоб відгородитися від "русского міра" китайською стіною, поставити суцільні дезінсектори, дезінфектори - щоб, не дай бог, не торкатися всього того, що вони продукують".

Як писавOBOZREVATEL, раніше російський політолог і економіст Андрій Ілларіонов заявив: "Демографічною платою за соціальну катастрофу і "геополітичні успіхи" Кремля стали 180 тисяч дітей, що не народилися в Росії в минулому році".