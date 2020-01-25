Путін завів на Донбас важку зброю: прогриміли вибухи

Російські окупаційні війська перед обстрілами позицій ЗСУ 24 січня перекинули великокаліберні артилерійські системи через житлові населені пункти на Донбасі.

Про це повідомляють волонтери InformNapalm, проаналізувавши звіті СММ ОБСЄ №19/2020.

У документі повідомлялося, що спостерігачі зафіксували переміщення трьох одиниць самохідних артилерійських знарядь 2С9 "Нона-С", 120 мм, які прямували на захід в житловому масиві Київського району міста Донецька.

Звіт СМММ ОБСЄ Скріншот

Волонтери відзначили, вже на наступну добу ці артилерійські гармати були застосовані для обстрілу позицій українських військових.

"Нона-С", 120 мм Ілюстрація

Відзначимо, що в окупованому Донецьку і Авдіївці прогриміли низка вибухів, імовірно, важкої артилерії. Про що в соцмережах повідомляли місцеві жителі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня озброєні формування РФ 12 раз порушили режим припинення вогню в зоні ООС. В результаті ворожих обстрілів 24 січня отримав поранення один український військовий.

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