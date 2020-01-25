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25 січня • оновлено в 17:33
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/ Розслідування

Путін завів на Донбас важку зброю: прогриміли вибухи

3.1т
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Російські окупаційні війська перед обстрілами позицій ЗСУ 24 січня перекинули великокаліберні артилерійські системи через житлові населені пункти на Донбасі.

Про це повідомляють волонтери InformNapalm, проаналізувавши звіті СММ ОБСЄ №19/2020.

У документі повідомлялося, що спостерігачі зафіксували переміщення трьох одиниць самохідних артилерійських знарядь 2С9 "Нона-С", 120 мм, які прямували на захід в житловому масиві Київського району міста Донецька.

Звіт СМММ ОБСЄ

Звіт СМММ ОБСЄ

Скріншот

Волонтери відзначили, вже на наступну добу ці артилерійські гармати були застосовані для обстрілу позицій українських військових.

"Нона-С", 120 мм

"Нона-С", 120 мм

Ілюстрація

Відзначимо, що в окупованому Донецьку і Авдіївці прогриміли низка вибухів, імовірно, важкої артилерії. Про що в соцмережах повідомляли місцеві жителі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня озброєні формування РФ 12 раз порушили режим припинення вогню в зоні ООС. В результаті ворожих обстрілів 24 січня отримав поранення один український військовий.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
Росія - країна-агресор Донбас ядерна зброя
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ну и в шаровары хуторским конечно перебросила немного коричневой субстанции.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Горелов Сергей, сходи свои лосины постирай и не воняй.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
))))))))))))ну прям таки из России))))))))))))))))))))
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Хоч потренуйте ЗЕ у ролі головнокомандуючого...
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