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Путін завів на Донбас російських снайперів: в ОС забили тривогу

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До окупованого Донецька прибули російські групи снайперів. Їхнім завданням є підготовка і здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ.

Про це повідомив пресцентр Операції Об'єднаних сил у Facebook. Це стане ще одним доказом нехтування окупантами міжнародних домовленостей.

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"Встановлені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ онлайн відеокамери спостереження дозволяють здійснювати відеофіксацію ситуації у режимі роботи 24/7. За допомогою цих камер міжнародні незалежні спостерігачі багаторазово фіксували факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, здійснення провокаційних обстрілів позицій українських військ, обстрілів мирних жителів і цивільної інфраструктури на території, контрольованій урядом України", – додали в ОС.

Ілюстрація

Ілюстрація

ИноСМИ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
На боевых медведях прибыли или так, пешочком?
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Сало Уронили
Сало Уронили
ну обоз какую то новую дурь употребил
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