"Путін – заручник": президента Росії впіймали на провалі ідеї "русского міра"

Постійне нав'язування ідеї "русского міра" через російську мову всьому світу стало прорахунком президента Росії Володимира Путіна. Адже цивілізовані країни згуртувалися в боротьбі проти цієї гібридної "зброї" і роблять все для її нерозповсюдження.

Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook український журналіст Павло Казарін. Він зазначив, що побоювання глави держави-агресора з приводу спроб скорочення простору російської мови у світі небезпідставні.

"Володимир Путін заявив, що Росія стикається зі спробами "безцеремонно скоротити простір російської мови у світі". Обвинуватив у всьому "печерних русофобів" і держполітику окремих країн. Пообіцяв боротися. Російський президент залишається заручником свого минулого. В рамках якого будь-які проблеми заведено пояснювати підступами, а не помилками. Бо з підступами можна оголосити боротьбу, а помилки спершу треба визнати", – пише журналіст.

Казарін зазначив, що російському президенту ніхто не пояснив причин популярності англійської мови й ніхто не розповів про те, що вивчення мови не робить людину частиною "англійського світу". Адже англійська мова не зазіхає на ідентичність –француз, який вивчив її, залишається французом, а китаєць – китайцем. Саме тому нікому у світі не спаде на думку сприймати цю мову як загрозу.

"А ось російська мова подібною "політичною нейтральністю" похвалитися не може. Сучасний Кремль продає її як пакетний товар. У комплекті з нею йде лояльність до імперії, солідарність із російським трактуванням історії та латентне антизахідництво. Якщо ж ідеться про сусідів Росії, то російська мова постачається сюди як привід для вторгнення: будь-який носій оголошується російською власністю, яку Москва зобов'язана захищати", – пояснює логіку Кремля Казарін.

Більше того, наголошує журналіст, Росія навіть примудрилася перетворити закордонні "російські школи" на фабрики "російських людей", які зобов'язані бути в опозиції до своєї держави, до її історії та мови.

Новини Казарін вказав на підступність у заграванні з Кремлем

Володимир Путін

"Кремль спершу заганяє їх у мовне гетто, відрізає їм шляхи для інтеграції в суспільство, а потім використовує як важіль тиску і шантажу. Те, що могло стати інструментом "м'якої сили", Москва вважає за краще використовувати як привід для застосування грубої", – пише Казарін.

Повертаючись до англійської мови, він нагадав, що це – мова науки і бізнесу, подорожей і спілкування. Люди вчать її для того, щоб отримати путівку в життя. Що стосується російської мови, то її Росія примудрилася перетворити на зброю.

"І немає нічого дивного у тому, що в сусідніх країнах намагаються захищатися не стільки від самої мови, скільки від усього того, що Росія намагається постачати разом із нею у рамках "пакетної пропозиції". Причому ця доля спіткала не тільки мову. Сучасна Росія намагається загнати під рушницю всіх класиків без винятку. Мовляв, якщо хочеш захоплюватися Чеховим і Чайковським – радій Криму, Донбасу і шануй скріпи. Хочеш захоплюватися Гагаріним і Менделєєвим – звикай молитися на цегляні стіни Кремля і тих, хто в них лежить. Любиш Станіславського і Меєрхольда – люби ще СРСР, патріарха Кирила та "Єдину Росію", – обурився Казарін.

Журналіст глибоко переконаний, що Кремль сам примудрився начинити культурну спадщину своєї країни архаїкою, мракобіссям і шовінізмом, а також оголосив п'ятою колоною всіх, хто з цим не згоден. Після всього цього офіційна Москва ображається, коли сусідні країни намагаються цей "комплексний обід" не купувати, дивується журналіст.

"Володимир Путін абсолютно правий. Простір російської мови скорочується через свідому державну політику окремих країн. Наприклад, Росії", – підбив він підсумок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін заявив, що російській мові оголосили війну націоналісти, маргінали і "печерні русофоби". Він обурився через те, що в деяких країнах це стало офіційною державною політикою.

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