"Звільняють Сибір": військовим маневрам Путіна знайшлося пояснення

Небезпека великої війни з Російською Федерацією існує завжди.

"Де-факто ми знаходимося в стані війни, де-юре ця війна не визнана". Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив військовий експерт Олег Жданов.

У той же час, коментуючи негативні прогнози помічника керівника Офісу президента Івана Апаршина про те, що Росія готується до великого наступу, в тому числі із застосуванням військової авіації, експерт зауважив, що чисельність російського угруповання військ біля кордонів з Україною є незмінною з 2015 року і становить близько 80-85 тисяч військовослужбовців.

Літак Су-24, ілюстрація Regnum

Перекидання застарілої військової техніки зі складів на Уралі в європейську частину РФ Жданов пов'язує не з підготовкою до наступу, а з передислокацією. "Таке враження, що вони звільняють Сибір. Не знаю, для кого і навіщо. Але це металобрухт. Ще невідомо, чи заведуться танки Т-62, яким по 70 років", – сказав він.

Експерт також вказав на серйозну проблему армії Росії – недоукомплектованість особовим складом.

За оцінками Жданова, "ймовірність авіаційного або ракетного удару ніколи не можна виключати, тому що тепер Росія у нас ймовірний противник".

Разом з тим він пояснив, чому Кремль не піде на такий крок. "У Прибалтиці ударне авіаційне крило НАТО, починаючи від вертольотів і вогневої підтримки, яке на одній заправці дістає до Москви і назад. У Польщі ударне авіаційне крило НАТО. Хто сьогодні дозволить в центрі європейського континенту розв'язати масштабну війну?"

"У нас в Чорному морі щомісяця новий корабель Шостого флоту США , всі з "Томагавками" на борту, які дістають від Одеси до Москви", – додав він.

Таким чином, експерт переконаний: для паніки немає причин.

Як писав OBOZREVATEL, помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин заявив про те, що першим етапом великого наступу Росії на Україну буде проведення "повномасштабної повітряної операції". Другим етапом буде сухопутна операція, сили і засоби для якої противник вже акумулював.

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