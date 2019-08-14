Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Звільняють Сибір": військовим маневрам Путіна знайшлося пояснення

1.1т Читати матеріал російською

Небезпека великої війни з Російською Федерацією існує завжди.

"Де-факто ми знаходимося в стані війни, де-юре ця війна не визнана". Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив військовий експерт Олег Жданов.

У той же час, коментуючи негативні прогнози помічника керівника Офісу президента Івана Апаршина про те, що Росія готується до великого наступу, в тому числі із застосуванням військової авіації, експерт зауважив, що чисельність російського угруповання військ біля кордонів з Україною є незмінною з 2015 року і становить близько 80-85 тисяч військовослужбовців.

Літак Су-24, ілюстрація

Літак Су-24, ілюстрація

Regnum

Перекидання застарілої військової техніки зі складів на Уралі в європейську частину РФ Жданов пов'язує не з підготовкою до наступу, а з передислокацією. "Таке враження, що вони звільняють Сибір. Не знаю, для кого і навіщо. Але це металобрухт. Ще невідомо, чи заведуться танки Т-62, яким по 70 років", – сказав він.

Новини
Летіли на маленькій висоті: вінничан стривожила військова авіація

Експерт також вказав на серйозну проблему армії Росії – недоукомплектованість особовим складом.

За оцінками Жданова, "ймовірність авіаційного або ракетного удару ніколи не можна виключати, тому що тепер Росія у нас ймовірний противник".

Разом з тим він пояснив, чому Кремль не піде на такий крок. "У Прибалтиці ударне авіаційне крило НАТО, починаючи від вертольотів і вогневої підтримки, яке на одній заправці дістає до Москви і назад. У Польщі ударне авіаційне крило НАТО. Хто сьогодні дозволить в центрі європейського континенту розв'язати масштабну війну?"

Новини
"Тремтиш, НАТО?" Путіна зацькували за "атомний вибух" під Красноярськом

"У нас в Чорному морі щомісяця новий корабель Шостого флоту США , всі з "Томагавками" на борту, які дістають від Одеси до Москви", – додав він.

Таким чином, експерт переконаний: для паніки немає причин.

Як писав OBOZREVATEL, помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин заявив про те, що першим етапом великого наступу Росії на Україну буде проведення "повномасштабної повітряної операції". Другим етапом буде сухопутна операція, сили і засоби для якої противник вже акумулював.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Олег Жданов
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
4
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
В Прибалтике НАТА, В Польше НАТА, к украм каждый месяц с браццким визитом приплывает корабль с Томагавками, xoxлоцефалы, вы можете спать спокойно. Ну кто же позволит в центре Европы, практически в ее пупе развязать войну? СУГС, ёпста.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Эксперт также указал на серьезную проблему армии России – недоукомплектованность личным составом - В России конкурс на службу по контракту в армии, а на Украине от призыва в России прячутся
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
нато уничтожьте одним ударом эту вонючую педерацию
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...