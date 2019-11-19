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19 листопада • оновлено в 11:28
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Путін віддав Зеленському кораблі: стало відомо про несподіване місце прибуття в Україну

1.2т
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Кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які Росія передала Україні, а також буксири "Титан", "Гайдамака" і пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" знаходяться в Чорному морі приблизно в 30-35 кілометрах від південно-західного узбережжя Криму.

Такими є дані системи AIS станом на ранок 19 листопада. Як відомо, захоплені судна повинні були повертатися в порт Одеси, проте потім плани змінилися і вони попрямували до Очакова Миколаївської області.

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Росія повернула Україні кораблі

Росія повернула Україні кораблі

ТСН

За даними експертів, як передає "24", військові судна "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" будуть туди йти не менше доби. Вони повинні прибути в порт приблизно 20 листопада о 16:00.

При цьому наголошується, що це море, тому точний час прибуття суден до Очакова спрогнозувати неможливо.

Путін віддав Зеленському кораблі: стало відомо про несподіване місце прибуття в Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що повернення Росією захоплених українських кораблів є не доброю волею, а виконанням рішення Міжнародного морського трибуналу.

У МЗС України заявили, що, незважаючи на те, що Росія повернула кораблі, захоплені в Керченській протоці, розгляди у цій справі продовжаться в арбітражному суді Гааги. Також агресору нагадали про відповідальність за порушення імунітетів військових суден.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Повернення українських кораблів Росією
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
именно ПОПЛЫТЬ.....
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "нарушение иммунитетов военных судов". Х0хлики вы это принимаете всерьез что ли? Какой к черту иммунитет если суда без разрешения вторглись в территориальные воды другого государства? Это может применяться при пограничных и таможенных досмотрах, с получением соответствующих разрешений, но никак не в случае нарушения государственной границы государства без соблюдения специальных протоколов, разработанных для этого.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ничего удивительно их нужно досмотреть и каждый сантиметр я больше чем уверен там жучков напихали чебуреки кучу
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