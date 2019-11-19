Путін віддав Зеленському кораблі: стало відомо про несподіване місце прибуття в Україну

Кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які Росія передала Україні, а також буксири "Титан", "Гайдамака" і пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" знаходяться в Чорному морі приблизно в 30-35 кілометрах від південно-західного узбережжя Криму.

Такими є дані системи AIS станом на ранок 19 листопада. Як відомо, захоплені судна повинні були повертатися в порт Одеси, проте потім плани змінилися і вони попрямували до Очакова Миколаївської області.

Росія повернула Україні кораблі ТСН

За даними експертів, як передає "24", військові судна "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" будуть туди йти не менше доби. Вони повинні прибути в порт приблизно 20 листопада о 16:00.

При цьому наголошується, що це море, тому точний час прибуття суден до Очакова спрогнозувати неможливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що повернення Росією захоплених українських кораблів є не доброю волею, а виконанням рішення Міжнародного морського трибуналу.

У МЗС України заявили, що, незважаючи на те, що Росія повернула кораблі, захоплені в Керченській протоці, розгляди у цій справі продовжаться в арбітражному суді Гааги. Також агресору нагадали про відповідальність за порушення імунітетів військових суден.

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