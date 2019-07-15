Путін віддасть українських моряків Медведчуку? Адвокат прояснив ситуацію

Наразі виконані всі необхідні умови, щоб Росія звільнила захоплених у полон українських моряків. Питання лише у політичній волі президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив у ефірі ObozTV адвокат українських моряків-військовополонених Микола Полозов.

На його думку, моряки дійсно можуть бути звільнені до позачергових парламентських виборыв 21 липня, про що раніше казав п'ятий президент України Петро Порошенко.

При цьому Полозов припустив, що полонених можуть передати куму Путіна і "переговірнику" з Росією Віктору Медведчуку.

"Не виключаю, що це може бути своєрідна спроба вплинути на результати виборів – віддати преференції тому чи іншому політику, який балотується, чи політичній силі... Думаю, у Кремлі прораховують різні варіанти. Якщо Кремлю буде вигідно передати моряків Медведчуку – передадуть йому", – вважає юрист.

"Для нас, насправді, неважливо, яким чином вони повернуться додому. Головне – повернути їх додому. А далі вже можна дипломатично, політично здійснювати необхідні маневри, які дозволять захистити як самих моряків, так і інтереси України", – зазначив він.

Полозов наголосив, що зараз вже ніщо не має перешкоджати звільненню українців.

"Є резолюції ПАРЄ і ОБСЄ, є рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Проводилися переговори на найвищому рівні. В рамках G20 Трамп поставив тему звільнення українських моряків у пріоритет. Президент Зеленський розмовляв про це із Путіним по телефону", – нагадав адвокат.

"Подальше їхнє утримання, на мій погляд, жодної користі для Кремля не несе", – впевнений він.

Путін може використати полонених українців у політичній грі kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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