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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Розслідування

Путін віддасть українських моряків Медведчуку? Адвокат прояснив ситуацію

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Наразі виконані всі необхідні умови, щоб Росія звільнила захоплених у полон українських моряків. Питання лише у політичній волі президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив у ефірі ObozTV адвокат українських моряків-військовополонених Микола Полозов.

На його думку, моряки дійсно можуть бути звільнені до позачергових парламентських виборыв 21 липня, про що раніше казав п'ятий президент України Петро Порошенко.

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При цьому Полозов припустив, що полонених можуть передати куму Путіна і "переговірнику" з Росією Віктору Медведчуку.

"Не виключаю, що це може бути своєрідна спроба вплинути на результати виборів – віддати преференції тому чи іншому політику, який балотується, чи політичній силі... Думаю, у Кремлі прораховують різні варіанти. Якщо Кремлю буде вигідно передати моряків Медведчуку – передадуть йому", – вважає юрист.

"Для нас, насправді, неважливо, яким чином вони повернуться додому. Головне – повернути їх додому. А далі вже можна дипломатично, політично здійснювати необхідні маневри, які дозволять захистити як самих моряків, так і інтереси України", – зазначив він.

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Полозов наголосив, що зараз вже ніщо не має перешкоджати звільненню українців.

"Є резолюції ПАРЄ і ОБСЄ, є рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Проводилися переговори на найвищому рівні. В рамках G20 Трамп поставив тему звільнення українських моряків у пріоритет. Президент Зеленський розмовляв про це із Путіним по телефону", – нагадав адвокат.

"Подальше їхнє утримання, на мій погляд, жодної користі для Кремля не несе", – впевнений він.

Путін може використати полонених українців у політичній грі

Путін може використати полонених українців у політичній грі

kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир Путін Віктор Медведчук Микола Полозов
Місце
Росія
Теги
полонені моряки військовополонені
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Пигин Макс
Пигин Макс
Даааааа, красиво бы было, если бы Путин отдал бы морячков Медведчуку. Интересно было бы понаблюдать за порохоботами))))))))
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D SS
D SS
Пигин Макс, так боитесь Порошенко до сих пор что даже запущеній рашкой проект Зе помочь вам не может
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пигин Макс, если суд состоится до выборов, то может президент помиловать. По другому будет нарушение закона.
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