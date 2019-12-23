"Путін вдарить кулаком по Україні": офіцер заявив про нову небезпеку

Перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков оцінив як високу небезпеку широкомасштабного наступу Російської Федерації на Маріупольському напрямі.

У відповідь на загрозу Україні слід негайно організовувати мережу територіальної оборони на півдні країни та на всій іншій території, заявив він OBOZREVATEL.

На думку офіцера, підтвердженням наміру Кремля йти в широкомасштабний наступ на півдні України, на Маріупольському напрямку, пробивати наземний коридор до Криму, є слова президента РФ Володимира Путіна про те, що Причорномор'я і схід України є "споконвічно російськими територіями".

Володимир Путін

"Маріупольський напрямок знову під загрозою", – переконаний Лупаков. За його оцінками, для початку широкомасштабного наступу Росії необхідно "підготувати відповідну базу, організувати на півдні України якісь заворушення й прийти "на допомогу російськомовному населенню".

Водночас офіцер констатував, що сьогодні "своїм військовим кулаком Путін може пробити будь-яку нашу оборону". "В тилу в нього залишаться тільки партизани – загони територіальної оборони".

А тому "територіальну оборону треба організовувати негайно. Не на папері, а фактично", – підкреслив він.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про те, що у 2020 році в одній із південних областей України буде запущений пілотний проєкт із організації територіальної оборони. За словами глави Міноборони, "кожен громадянин має право збройного захисту своєї батьківщини".

Як писав OBOZREVATEL, раніше ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що заходи щодо організації в Україні територіальної оборони вкрай важливі для країни. За його словами, так противник може "загрузнути" в країні, нездатий впоратися з партизанським рухом опору окупації.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!