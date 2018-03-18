"Путін ще надішле": прихильники "Л/ДНР" проговорилися про російські танки на Донбасі

Прихильники терористичних "Л/ДНР" при спілкуванні в соціальних мережах проговорилися про те, що на тимчасово окуповані території Донбасу Росія відправляє свої танки.

Більш того, однодумці окупантів обурені їх недбалим ставленням до бронетехніки. Скріншоти з відповідними свідченнями опублікував блогер Necro Mancer в Twitter.

"Особливості "громадянської" війни в Україні. Гуманітарка", - з сарказмом підписав він їх.

Зокрема, згідно зі скрінами листування, шанувальників терористів лякає той факт, що Збройні сили України мають досить серйозний військовий потенціал і активно відновлюють свою бронетехніку, тоді як окупанти навпаки продають ту, яку їм поставляє Росія.

"Тупо на метал пиляють несправні, на цигарки не вистачає: "Путін ще надішле". Це дуже дратує", - обурюються коментатори.

Крім того, вони незадоволені тим, що в "Новоросії" немає серйозних танкоремонтних заводів, а Росія віддала те, що не потрібно повертати (вони натякають на "убитий" стан техніки. - Ред.).

"Ось віддали тьму Т-72Б 89 року зразка, і навіть експортні, що ні злетіли", - пишуть вони.

Як повідомляв "Обозреватель", в кінці лютого в Росії поблизу кордону з Україною була помічена колона військової техніки.