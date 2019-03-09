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Путін розв'язав Україні руки: Порошенко зробив заяву про розробку потужних ракет

12.3тЧитати матеріал російською

Україні необхідно розробити високоточну ракетну зброю підвищеного радіусу дії, здатну вражати цілі далеко в тилу ворога.

Таку заяву зробив президент Перт Порошенко на сторінці в Twitter. "Через те, що Росія де-факто зруйнувала Договір про ракети середньої і меншої дальності, а США юридично вийшли з нього, ми теж втратили певні зобов'язання, яких дотримувалися раніше", — сказано в повідомленні президента.

Як підкреслив він, Україну більше не пов'язують жодні обмеження з дальності польоту ракет, що робить можливим створення нової потужного зброї.

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"Це зробить агресора стриманим, а нашу оборону — надійною. Для мене безпека українців — перш за все", — зазначив Порошенко.

Відзначимо, раніше Порошенко підкреслив, що Україна повинна серйозно задуматися над додатковим зміцненням оборонного потенціалу. Тоді він сказав, що для самозахисту варто розробити потужні ракетні комплекси.

Ілюстрація

Ілюстрація

РНБО

Нагадаємо, Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їхнє випробування і розгортання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
озброєнняРосійсько-український конфлікт
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
зброяракети
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пара Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
петя пора на зону! что ты 5 лет делал? без тебя мы что никак??
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0
2
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Кожедуб Руслан, без тебя так точно мы жили. Никто кроме тебя и не знает о твоем существовании.
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Петров Игорь
Петров Игорь
...лапти таки выпросили себе проблему в зоне мягкого подбрюшья,ватный биоматериал в метро теперь жить будет.
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2 из 4 ответов | показать все
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Снова проходил мимо, станет еще. Пока только в политическом плане она проблема для Путина.
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Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
Снова мимо, с тех самых пор, когда в рашку-пидорашку пошли гробики и мамашам за молчёк МО затыкали деньгами рты.
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