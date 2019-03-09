Путін розв'язав Україні руки: Порошенко зробив заяву про розробку потужних ракет

Україні необхідно розробити високоточну ракетну зброю підвищеного радіусу дії, здатну вражати цілі далеко в тилу ворога.

Таку заяву зробив президент Перт Порошенко на сторінці в Twitter. "Через те, що Росія де-факто зруйнувала Договір про ракети середньої і меншої дальності, а США юридично вийшли з нього, ми теж втратили певні зобов'язання, яких дотримувалися раніше", — сказано в повідомленні президента.

Як підкреслив він, Україну більше не пов'язують жодні обмеження з дальності польоту ракет, що робить можливим створення нової потужного зброї.

"Це зробить агресора стриманим, а нашу оборону — надійною. Для мене безпека українців — перш за все", — зазначив Порошенко.

Нам потрібна вісокоточная ракетна зброя підвіщеного радіусу Дії, здатно вражаті цілі далеко в Тілу ворога. Це Зроби Агресор стриманішим, а нашу оборону – надійнішою. Для мене безпека українців – понад усе - Петро Порошенко (@poroshenko) 9 березня 2019 р.

Відзначимо, раніше Порошенко підкреслив, що Україна повинна серйозно задуматися над додатковим зміцненням оборонного потенціалу. Тоді він сказав, що для самозахисту варто розробити потужні ракетні комплекси.

Ілюстрація РНБО

Нагадаємо, Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їхнє випробування і розгортання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сполучені Штати з 2 лютого призупинили виконання своїх зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Країни Альянсу розповсюдили заяву про невиконання Росією ультиматуму США. НАТО поклав на Москву всю відповідальність за одностороннє рішення Вашингтона.

У Державній Думі РФ повідомили, що, на відміну від Сполучених Штатів, нібито дотримувалися всіх пунктів договору, а також вибухнули гучною погрозою на адресу Європи.

Путін заявив, що Росія дзеркально відповість на припинення Вашингтоном участі у Договорі.

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