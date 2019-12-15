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15 грудня • оновлено в 09:08
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Путін продовжує брехати: окупанти в зоні ООС вбили українського воїна

2.5т
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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 14 грудня внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець ООС, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляє прес-служба штабу ООС, за минулу добу ворог 8 разів порушував режим припинення вогню.

"Російська Федерація, незважаючи на запевнення світової спільноти на переговорах лідерів "Нормандське четвірки" в постійному припиненні вогню, продовжує систематичні обстріли позицій Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Путін продовжує брехати: окупанти в зоні ООС вбили українського воїна

rbc.ua

Путін продовжує брехати: окупанти в зоні ООС вбили українського воїна

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 5 обстрілів:

біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру;

двічі поблизу Красногоровки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

біля Пісків зафіксовано снайперський вогонь;

неподалік від Павлополя – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:

біля Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Зайцевого – з РПГ;

неподалік від Травневого – з станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і іншої стрілецької зброї.

З початку нинішньої доби російські окупаційні війська вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів в районі Луганського. Втрат з українського боку немає.

Як писав OBOZREVATEL, двоє українських військових отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі в середу, 11 грудня. Таким чином, Росія не виконує взяті на себе зобов'язання зі сталого припинення вогню, про який домовилися на зустрічі "нормандської четвірки".

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Зеленский считает, что развести силы и средства можно за 6-8 лет, если делать это быстрее и «большими участками».
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я думаю, что и Порошенко , и Зеленский не хотят появления *героев майдана* в Киеве! Вот и тянут с окончанием конфликта, что бы побольше их положить на хронте! Там же сейчас в основном все нацики остались! А уитый он, или покалеченный - он уже не нацик!
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семенов Александр
семенов Александр
"Российские оккупационные войска" ....гы-гы. вислоухие уже наверное сами себя убедили , что воюют с российской армией
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
семенов Александр, еще,обожравшись стекломоя и оттрахав побратимов в дупу и рот,ВСУ воют с марсианами и Дартом Вейдером
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
семенов Александр, Да ну. Они тут сами не так давно признались, прямым текстом написали: "Оккупационные войска ВСУ")))
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