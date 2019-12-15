Путін продовжує брехати: окупанти в зоні ООС вбили українського воїна

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 14 грудня внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець ООС, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляє прес-служба штабу ООС, за минулу добу ворог 8 разів порушував режим припинення вогню.

"Російська Федерація, незважаючи на запевнення світової спільноти на переговорах лідерів "Нормандське четвірки" в постійному припиненні вогню, продовжує систематичні обстріли позицій Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

rbc.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 5 обстрілів:

біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру;

двічі поблизу Красногоровки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

біля Пісків зафіксовано снайперський вогонь;

неподалік від Павлополя – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:

біля Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Зайцевого – з РПГ;

неподалік від Травневого – з станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і іншої стрілецької зброї.

З початку нинішньої доби російські окупаційні війська вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів в районі Луганського. Втрат з українського боку немає.

Як писав OBOZREVATEL, двоє українських військових отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі в середу, 11 грудня. Таким чином, Росія не виконує взяті на себе зобов'язання зі сталого припинення вогню, про який домовилися на зустрічі "нормандської четвірки".

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