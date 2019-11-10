Путін покинув "ДНР"? З'явилися неоднозначні дані з Донбасу

Російські окупанти раптово припинили відвантаження вугілля з Донбасу. Це може свідчити або про те, що президент Росії Володимир Путін вирішив покинути захоплені території, або про те, що його територіальні апетити щодо України виросли.

Таке припущення озвучили на Telegram-каналі "Вільнодумець". У повідомленні зазначили, що різке припинення розграбування шахт на сході України підтвердило вже не одне джерело.

"Уже не одна людина підтверджує факт припинення відвантаження вугілля в "ДНР" і відправки в Російську Федерацію. Путін вирішив залишити Донбас? Або скоро російські танки стануть по Дніпру? Кремль явно готує серйозну операцію", – пишуть на каналі.

Терористи на Донбасі "Україна кримінальна"

Зокрема, на станції Софіїно-Бродська в Сніжному Донецької області накопичилося близько 400 вагонів з вугіллям. За даними інформаторів, після візиту в ОРДЛО помічника президента Росії щодо Донбасу Владислава Суркова країна-агресор не бере вугілля. Як наслідок, шахти, серед яких "Комсомолець Донбасу", копанки і збагачувальні фабрики стоять.

"Люди звільняються. Начебто Сурков провів аудит. Недостача – 3 млрд рублів. Народ кляне афериста Пушиліна, але побоюється виступати", – скаржаться місцеві жителі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

донецький блогер Денис Черкасов повідомив, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін в останні тижні почав війну за вплив на Донбасі з "керівником" "ЛНР" Леонідом Пасічником.

А блогер Фашик Донецький розповів, що Сурков під час останнього візиту на Донбас влаштував істерику через "паспортизацію" місцевого населення. За його словами, він "кричав до хрипоти і отримали по шапці всі".

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