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10 листопада • оновлено в 10:20
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/ Розслідування

Путін покинув "ДНР"? З'явилися неоднозначні дані з Донбасу

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Російські окупанти раптово припинили відвантаження вугілля з Донбасу. Це може свідчити або про те, що президент Росії Володимир Путін вирішив покинути захоплені території, або про те, що його територіальні апетити щодо України виросли.

Таке припущення озвучили на Telegram-каналі "Вільнодумець". У повідомленні зазначили, що різке припинення розграбування шахт на сході України підтвердило вже не одне джерело.

"Уже не одна людина підтверджує факт припинення відвантаження вугілля в "ДНР" і відправки в Російську Федерацію. Путін вирішив залишити Донбас? Або скоро російські танки стануть по Дніпру? Кремль явно готує серйозну операцію", – пишуть на каналі.

Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

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Зокрема, на станції Софіїно-Бродська в Сніжному Донецької області накопичилося близько 400 вагонів з вугіллям. За даними інформаторів, після візиту в ОРДЛО помічника президента Росії щодо Донбасу Владислава Суркова країна-агресор не бере вугілля. Як наслідок, шахти, серед яких "Комсомолець Донбасу", копанки і збагачувальні фабрики стоять.

"Люди звільняються. Начебто Сурков провів аудит. Недостача – 3 млрд рублів. Народ кляне афериста Пушиліна, але побоюється виступати", – скаржаться місцеві жителі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Владислав Сурков Денис Пушилін
Місце
Україна Донецьк
Тег
ДНР
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ПУТИН - БОГ свидомых.... Только с его именем, у свидомых день начинается и заканчивается!!!!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Селюки, теперь будите донбасский уголь покупать у Абхазии ...
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Ще не вмерла,сиди ровно на фаллосе и не мычи.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Путин бросил Донбасс.... В который раз.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Он Алекс,оно нашло вчерашний фаллос,который вытащили в очередной раз с задницы какцапа.
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Он Алекс
Он Алекс
Чечеткин Иван, бутылку Кадырова ты нашло???будь готов в любой момент))))
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