"Путін підсмажує Зеленського": Портников попередив про підступність на Донбасі

Зрив розведення військ поблизу Петрівського і Золотого на Донбасі через обстріли – тактика Кремля з маніпулювання президентом України Володимиром Зеленським. Адже таким чином там зможуть до нескінченності відкладати зустріч у "нормандському форматі".

Цю стратегію окупантів підтвердили і слова міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, пише в статті для "Еспресо" український журналіст Віталій Портников.

"Пристайко, сам того не бажаючи або навіть не розуміючи, видав політичну тактику Кремля. Якщо дату "нормандського саміту" можна встановити після того, як відбудеться процес розведення військ, а сам процес розведення військ можливий тільки після семи днів відсутності обстрілів, то саміт можна переносити до нескіченності. Досить просто віддати наказ найманцям обстріляти в потрібний момент українські позиції. І їм задоволення, і Кремлю потіха. А потім можна знову очікувати нового періоду розведення військ. І знову обстріляти позиції", – пояснює він логіку агресора.

Якщо ж раптом обстріли припиняться, вважає Портников, тоді Росія почне вимагати від України імплементації "формули Штайнмаєра" в національне законодавство. Під цим Москва буде мати на увазі таке: спочатку Київ ухвалює необхідні закони і погоджує їх із нею або ж із терористами "Л/ДНР" і лише потім порушується питання про "нормандський саміт". До того ж Кремль може спробувати його відтермінувати і оживленням теми надуманої проблеми утисків російської мови в Україні.

Путін і Зеленський

"Путін просто підсмажує Зеленського на повільному вогні, як спійманого на вдалому полюванні зайця. Йому потрібно довести ситуацію до моменту, коли одна частина суспільства вважатиме президента людиною, яка не здатна встановити мир на Донбасі, а інша – відвертим колаборантом. І Зеленському треба буде вдаватися до рішучих кроків, щоб довести свою здатність хоча б до якихось рішень", – вважає Портников.

"І піти на всі путінські умови, щоб влаштувати зустріч у "нормандському саміті", домовитися про мир і довести тим та іншим, що він здатний на врегулювання ситуації без здачі українських інтересів. А там уже Путін розбереться – адже клієнт дозріє", – додав він.

Журналіст переконаний, що єдине, що може зробити Зеленський, щоб уціліти та врятувати себе і країну, – це втекти з цього рожна, на якому його підсмажує Кремль, і припинити йти на умови Москви. Для цього йому доведеться зайняти жорстку позицію щодо агресора і вимагати того самого від західних союзників, а не принижено просити, виправдовуючись за це у Києві словами про те, що все вже вирішили без України. "Але біда українського президента в тому, що він цього рожна не помічає", – із побоюванням підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Портников заявив, що Кремль використовує Зеленського і його оточення як "зграю нетямущих карасів".

Він попередив, що якщо президент України не ітиме на поводі в Росії у питанні Донбасу, країна-агресор почне мститися йому. Аналогічно вона поводилася і з Петром Порошенком, який не здав інтереси країни і став головним ворогом для Кремля.

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