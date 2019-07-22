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Війська Путіна в Чорнобильській зоні: названі небезпечні ознаки

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Поширювана в мережі інформація про те, що нібито в Чорнобильській зоні відчуження на території Білорусі перебувають розташовуються військовослужбовці та військова техніка, мета яких – захоплення Києва, – частково заслуговує на довіру.

"Дійсно, може бути правдою, що російські війська перебувають у прикордонних районах України", – сказав OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

"Адже в Чорнобильській зоні, оскільки вона є зоною відчуження і на території Білорусі, теж прекрасно можна тренувати війська. Там немає населення. Це фактично готовий полігон", – зауважив експерт.

Володимир Путін і Сергій Шойгу

Володимир Путін і Сергій Шойгу

Офіційний сайт президента РФ

Жданов заявив: "Те, що російські збройні сили відпрацьовують як один із варіантів агресії проти України план захоплення нашої країни, насамперед, захоплення столиці – теж правда. Такі плани 100% є. Усе інше – це вже вигадка й паніка".

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Відповідаючи на запитання, що в такому випадку може стати спусковим гачком для реалізації такого сценарію Кремлем, він сказав: "Просто бажання Путіна як верховного головнокомандувача збройних сил Російської Федерації. Ми вже знаємо, що і Рада Федерації, і Держдума на 100% підконтрольні Путіну. Завтра він збере Раду Федерації, і та ухвалить рішення йти на захоплення Києва, щоб знести "хунту", перемогти "фашизм" і "звільнити" народ України".

У той же час експерт зауважив: "Сьогодні це вже складно реалізувати в міжнародному плані. Обрано новий склад Верховної Ради, в якій жодного націоналіста. Тому говорити про те, що у нас "фашистський режим", теж уже не можна".

Також він переконаний у тому, що в ситуації, яка склалася, вищому військово-політичному керівництву України варто "вживати адекватних заходів у плані посилення обороноздатності країни з північного напрямку".

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Як писав OBOZREVATEL, волонтер і активіст Володимир Мартинюк повідомив: "Щойно розмовляв із жителем Іванківського району, які проживають біля кордону з Білоруссю. Стверджує, що в білоруській частині Чорнобильської зони зараз повно солдатів і техніки армії РФ. Спілкуючись із українцями, які традиційно ходять через кордон у Білорусь, ці військові заявляють, що їхнє завдання – швидко зайняти Київ".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Чорнобильська зона
Особи
Олег Жданов Володимир Путін
Місце
Україна Київ
Тег
Чорнобиль
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Питон Каа
Питон Каа
А может быть нужно подождать пока Зеленский сам не загонит всех националистов в схроны, тогда и захватывать ничего не придется, а?
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Дзядук Ольга
Дзядук Ольга
Питон Каа, ти на ставці, чи як?
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