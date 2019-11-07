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7 листопада • оновлено в 15:28
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/ Розслідування

Путін перекинув зброю на Донбас: з'явилися тривожні новини

1.6т Читати матеріал російською

Росія активізувала перекидання на окуповану територію Донбасу військового майна і боєприпасів, незважаючи на заяви про мирні наміри.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. З початку листопада перекидати зброю стали на бази зберігання 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ.

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"Рух автомобільних колон через населені пункти тимчасово окупованої української території здійснюється переважно в нічний час, що призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Так, 5 листопада трапилося зіткнення військової вантажівки, яка рухалась в колоні, з легковим автомобілем", – додали в Міноборони.

Окупанти намагаються приховувати інформацію про цю та інші аварії.

Путін перекинув зброю на Донбас

Путін перекинув зброю на Донбас

investigator.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупаційні війська з 29 жовтня по 5 листопада почали підвищувати рівень боєготовності своїх підрозділів на тимчасово окупованому Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Мир Миру
Мир Миру
А спостерігачі ОБСЄ офіційно підтвердили це Міністерству оборони України?
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