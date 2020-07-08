Путін озвучив погрозу на адресу пострадянських країн, – Гозман
Заяву Володимира Путіна про «подарунки російського народу» країнам, які вийшли зі складу Радянського Союзу, варто розглядати як погрозу
Пострадянським державам слід бути готовим до цього
Коли принцип існуючих кордонів не застосовується при розділі держав, це може привести до військового протистояння
Володимир Путін.
Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що республіки Радянського Союзу могли виходити з його складу, "потягнувши подарунки від російського народу", фактично є погрозою на адресу пострадянських держав.
Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман. "Те, що він сказав – це загроза. Це констатація того, що "ми, Росія, маємо право робити, що хочемо, будьте, хлопці, до цього готові". До цього треба бути готовим", – попередив опозиціонер.
Він назвав тезу про "подарунки" "повним неподобством". "Перш за все, ніяких подарунків не було – найчастіше було просто захоплення", – сказав Гозман.
У цьому контексті він нагадав про приклади мирного, безкровного розділу держав. "Скрізь, де вдавалося здійснити розділ країни без крові, був один принцип: існуючі на сьогоднішній день кордони. Будь-який інший шлях веде до нескінченних суперечок, які ніколи не закінчаться і які рано чи пізно можуть вилитися у військове протистояння".
Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю телеканалу "Росія 1" Володимир Путін заявив: "Виникає питання: якщо та чи інша республіка увійшла до складу Радянського Союзу, але отримала в свій багаж величезну кількість російських земель, а потім вирішила вийти зі складу? Але тоді б виходила хоча б з чим прийшла і не тягла з собою подарунки від російського народу".