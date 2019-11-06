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6 листопада • оновлено в 12:00
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/ Розслідування

Путін не відвів війська: Жданов звинуватив РФ у невиконанні умов розведення сил

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Військовий експерт Олег Жданов заявив, що за весь час військової агресії Росія жодного разу не відводила військову техніку зі своїх позицій.

"Сьогодні вона вся стоїть у 10-хвилинній готовності від нас, на окупованій території України. Деякі – навіть у укріплених районах", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.

"Російська техніка перебуває на своїх позиціях – як уздовж всієї лінії розмежування, так і в трьох точках розведення сил. А також артилерія, що виїжджає і стріляє по нас. Вона ж нікуди не поділася", – підкреслив експерт.

Російська техніка знаходиться на своїх позиціях, переконаний Жданов

Російська техніка знаходиться на своїх позиціях, переконаний Жданов

Як переконаний Жданов, говорити про те, що Росія могла відвести свою військову техніку і війська в трьох населених пунктах, де відбувається розведення сил – в Станиці Луганській, Золотому і Петровському – "смішно". "Путін заходив не для того щоб виходити", – заявив він.

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"До речі, а де відомість верифікації ОБСЄ на тому боці? Скільки, яких сил, якого озброєння було відведено в Золотому-4? Цього не знає ніхто. Навіть ОБСЄ. Тому що ніскільки", – підсумував експерт.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Олег Жданов Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Новини Донбасу
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Когда "зеленый" коридор ничему не учит,голодоморы,репресии,договора которыми подтерлась раха...ведитесь дальше
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Опа. Давно ентого эхсперта не было слышно. Давай! Смеши дальше! Публика ждёт!
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Дудко Олег
Дудко Олег
Российские войска в Крыму, теперь навсегда. А отвод сил на Донбассе контролируют международные организации, а не блогеры, тем более такие брехливые.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Дудко Олег, та то пока. Скоро будете бежать по мостику...а потом репорации....а тебя возьму в рабы
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