Путін не відвів війська: Жданов звинуватив РФ у невиконанні умов розведення сил

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що за весь час військової агресії Росія жодного разу не відводила військову техніку зі своїх позицій.
"Сьогодні вона вся стоїть у 10-хвилинній готовності від нас, на окупованій території України. Деякі – навіть у укріплених районах", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.
"Російська техніка перебуває на своїх позиціях – як уздовж всієї лінії розмежування, так і в трьох точках розведення сил. А також артилерія, що виїжджає і стріляє по нас. Вона ж нікуди не поділася", – підкреслив експерт.
Російська техніка знаходиться на своїх позиціях, переконаний Жданов
Як переконаний Жданов, говорити про те, що Росія могла відвести свою військову техніку і війська в трьох населених пунктах, де відбувається розведення сил – в Станиці Луганській, Золотому і Петровському – "смішно". "Путін заходив не для того щоб виходити", – заявив він.
"До речі, а де відомість верифікації ОБСЄ на тому боці? Скільки, яких сил, якого озброєння було відведено в Золотому-4? Цього не знає ніхто. Навіть ОБСЄ. Тому що ніскільки", – підсумував експерт.
Як писав OBOZREVATEL:
Про досягнення домовленостей із розведення військ у Петровському й Золотому президент Володимир Зеленський повідомив 1 жовтня на брифінгу.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра".
Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
29 жовтня міністр Пристайко заявив про початок розведення сил в Золотому. Дані підтвердили в штабі ООС.
У Петровському розведення мало стартувати 4 листопада, але було відкладене через порушення режиму припинення вогню. Воно може відбутися 8 листопада.
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