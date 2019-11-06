Путін не відвів війська: Жданов звинуватив РФ у невиконанні умов розведення сил

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що за весь час військової агресії Росія жодного разу не відводила військову техніку зі своїх позицій.

"Сьогодні вона вся стоїть у 10-хвилинній готовності від нас, на окупованій території України. Деякі – навіть у укріплених районах", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.

"Російська техніка перебуває на своїх позиціях – як уздовж всієї лінії розмежування, так і в трьох точках розведення сил. А також артилерія, що виїжджає і стріляє по нас. Вона ж нікуди не поділася", – підкреслив експерт.

Російська техніка знаходиться на своїх позиціях, переконаний Жданов

Як переконаний Жданов, говорити про те, що Росія могла відвести свою військову техніку і війська в трьох населених пунктах, де відбувається розведення сил – в Станиці Луганській, Золотому і Петровському – "смішно". "Путін заходив не для того щоб виходити", – заявив він.

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"До речі, а де відомість верифікації ОБСЄ на тому боці? Скільки, яких сил, якого озброєння було відведено в Золотому-4? Цього не знає ніхто. Навіть ОБСЄ. Тому що ніскільки", – підсумував експерт.

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